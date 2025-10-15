ASML tăng 3,5% ngoài phiên 📈 Dữ liệu đơn đặt hàng xác nhận nhu cầu AI mạnh mẽ

ASML tăng hơn 3,5% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sau khi công bố kết quả quý 3 vượt kỳ vọng của giới đầu tư.

Sự hứng khởi trong toàn ngành bán dẫn chủ yếu đến từ lượng đơn đặt hàng đạt 5,4 tỷ euro, cao hơn dự báo 4,9 tỷ euro, cho thấy nhu cầu đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). ASML – công ty Hà Lan hiện là nhà sản xuất duy nhất trên thế giới cung cấp máy in thạch bản EUV cần thiết cho sản xuất chip AI tiên tiến – đang là một trong những bên hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng đầu tư này.

Nguồn: xStation5

CEO Christophe Fouquet nhấn mạnh đà tăng trưởng tích cực trong đầu tư AI, vốn đang lan rộng tới ngày càng nhiều khách hàng. Công ty đặt mục tiêu tăng doanh thu thường niên lên tới 60 tỷ euro vào năm 2030, so với 28,3 tỷ euro năm 2024, đồng thời dự kiến nhân đôi số lượng nhân viên tại trụ sở Veldhoven.

Tuy nhiên, ASML vẫn đối mặt với rủi ro địa chính trị, đặc biệt là các hạn chế bán hàng sang Trung Quốc do Mỹ áp đặt đối với ngành bán dẫn. Ngoài ra, công ty cũng chuẩn bị cho khả năng gián đoạn chuỗi cung ứng bởi các biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm gần đây từ Trung Quốc. Với tỷ trọng doanh thu từ Trung Quốc ngày càng tăng, căng thẳng thương mại và công nghệ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến triển vọng tăng trưởng của ASML.

Kết quả Q3/2025

Đơn đặt hàng mới: 5,40 tỷ € (↓2,6% so với quý trước), vượt dự báo (4,89 tỷ €).

Doanh thu thuần: 7,52 tỷ € (↓2,3% q/q), thấp hơn dự báo (7,71 tỷ €).

Doanh thu hệ thống: 5,55 tỷ € (↓6,3% q/q), thấp hơn một chút so với dự báo (5,66 tỷ €). Tổng số hệ thống bán ra: 72 (dưới dự báo 98,5); chủ yếu là ArFi (38 đơn vị). Thị phần Trung Quốc trong doanh số hệ thống: 42% (so với 27% quý 2).

Doanh thu dịch vụ & vận hành: 1,96 tỷ € (khớp dự báo 2,0 tỷ €).

Biên lợi nhuận gộp: 51,6% (nhỉnh hơn dự báo 51,4%).

Chi phí R&D: 1,11 tỷ € (thấp hơn dự báo 1,2 tỷ €).

Lợi nhuận hoạt động: 2,47 tỷ € (cao hơn dự báo 2,43 tỷ €).

Biên lợi nhuận hoạt động: 32,8% (so với dự báo 31,3%).

Lợi nhuận ròng: 2,13 tỷ € (↓7,2% q/q), nhỉnh hơn dự báo 2,07 tỷ €.

Tiền mặt & tương đương tiền: 5,13 tỷ € (↓29% q/q), thấp hơn dự báo 5,91 tỷ €.

Cổ tức tạm thời: 1,60 €/cổ phiếu.

Triển vọng Q4/2025