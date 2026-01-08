Liệu lĩnh vực quốc phòng có thể giúp thị trường chứng khoán châu Âu trụ vững?

Các chỉ số chứng khoán châu Âu đang diễn biến khá kém trong giai đoạn thứ hai của phiên giao dịch ngày Thứ Năm. Chỉ số DAX của Đức chỉ tăng nhẹ 0,02%, trong khi CAC40 của Pháp giảm 0,23% và FTSE100 của Anh giảm 0,15%. Chỉ số W20 của Ba Lan表现 rất tiêu cực, giảm gần 2%. Thị trường đang chờ đợi dữ liệu trợ cấp thất nghiệp của Mỹ, cũng như báo cáo thị trường lao động Mỹ công bố vào thứ Sáu. Về mặt ngành, lĩnh vực quốc phòng đang nổi bật hôm nay, được hỗ trợ bởi các bình luận của Tổng thống Trump liên quan đến việc tăng đầu tư cho quân sự.

Biến động của các chỉ số chứng khoán châu Âu. Nguồn: xStation

Hiệu suất hiện tại của các cổ phiếu châu Âu. Nguồn: xStation

Trong phiên giao dịch Thứ Năm, DAX tiếp tục xu hướng tăng và đã bứt phá lên trên ngưỡng 24.780 điểm, vốn là mức kháng cự quan trọng nhất trong năm 2025. Đáng chú ý, động lực tăng giá hiện tại đã giúp chỉ số vượt lên trên đường trung bình động hàm mũ 50 ngày (EMA50 – đường màu xanh) và EMA100 (đường màu tím). Từ góc độ kỹ thuật, đây là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn đang hình thành. Miễn là DE40 duy trì trên các vùng hỗ trợ này, xu hướng hiện tại nhiều khả năng sẽ tiếp diễn. Nguồn: xStation

Tin tức doanh nghiệp đáng chú ý

Cổ phiếu ngành quốc phòng tiếp tục thu hút sự chú ý trong phiên hôm nay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng của Hoa Kỳ. Leonardo (LDO.IT) vươn lên dẫn đầu chỉ số FTSE MIB của Ý, tăng gần 3%.

Nguồn: xStation

Vallourec (VK.FR) công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 200 triệu euro, kéo dài đến 30/6/2026. Mục tiêu là bù đắp một phần cho việc thực hiện chứng quyền đăng ký (BSA) và hạn chế pha loãng cổ phiếu, đồng thời phục vụ một phần cho các chương trình khuyến khích nhân viên. Công ty cũng dự kiến chi trả cổ tức tạm thời đặc biệt vào quý III/2026, bao gồm khoảng 300 triệu euro từ việc bán BSA và 80–100% dòng tiền tạo ra trong năm 2025 không dùng cho chương trình mua lại cổ phiếu. Tổng giá trị hoàn vốn cho cổ đông trong năm 2026 được kỳ vọng ít nhất đạt 500 triệu euro. Do khoản chi trả này, không có cổ tức thường niên cho năm 2025. Chiến lược này phù hợp với chính sách vốn của công ty, duy trì đòn bẩy tài chính ở mức ±0,5 lần nợ ròng/EBITDA và thanh khoản trên 1 tỷ euro. Chủ tịch kiêm CEO Philippe Guillemot nhấn mạnh đây là bước tiến nhằm đưa Vallourec trở thành một trong những doanh nghiệp thân thiện với cổ đông nhất trong ngành.

Associated British Foods (AB Foods; ABF.UK) cảnh báo lợi nhuận hoạt động và EPS trong năm tài chính sẽ thấp hơn kỳ vọng, do doanh số Primark suy yếu và kết quả trái chiều ở mảng thực phẩm. Cổ phiếu công ty đã giảm tới 12%, xuống mức thấp nhất trong vòng 9 tháng.

Nguồn: xStation