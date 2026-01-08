Chỉ số US2000 đạt đỉnh kỷ lục mới

Chứng khoán Mỹ mở cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm với tâm lý trái chiều. Một mặt, cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn chịu áp lực bán (US100 giảm 0,60%), trong khi mặt khác dòng tiền đang luân chuyển sang các nhóm ngành khác (US500 gần như đi ngang, 0,0%) và cổ phiếu vốn hóa nhỏ (US2000 tăng 0,75%).

Nhà đầu tư đang chốt lời nhóm công nghệ sau đợt tăng gần đây, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần thấp hơn dự báo cùng các tín hiệu kinh tế vĩ mô trái chiều đang khiến khẩu vị rủi ro bị kiềm chế trước báo cáo thị trường lao động quan trọng công bố vào ngày mai. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên gần 4,18%, giá vàng và bạc giảm nhẹ, trong khi giá dầu phục hồi 0,78%. Thị trường toàn cầu vẫn thận trọng do bất ổn địa chính trị và chính trị kéo dài.

Động lực chính trong ngày là lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump về việc tăng mạnh chi tiêu quốc phòng Mỹ - có thể lên tới 1.500 tỷ USD - đồng thời đưa ra định hướng hạn chế chi trả cho cổ đông tại các tập đoàn quốc phòng lớn cho đến khi họ đầu tư nhiều hơn vào năng lực sản xuất và R&D. Bên cạnh đó, các tin tức liên quan đến Venezuela đang hỗ trợ giá dầu, khi Mỹ có kế hoạch mở rộng ảnh hưởng trong lĩnh vực dầu mỏ và tăng cường hành động chống lại các chuyến vận chuyển của cái gọi là “đội tàu bóng tối”. Dữ liệu thương mại công bố hôm nay cũng cho thấy thâm hụt thương mại của Mỹ thu hẹp mạnh.

Biểu đồ chỉ số US2000 (khung thời gian D1)

Chỉ số cổ phiếu vốn hóa nhỏ đang dẫn đầu đà tăng, tăng 0,75%. Giá cũng đã vượt lên trên mốc quan trọng 2.600 điểm, thiết lập đỉnh cao lịch sử mới.

Tin tức doanh nghiệp

Cổ phiếu quốc phòng là nhóm dẫn dắt ngay từ đầu phiên, với mức tăng mạnh ở Northrop Grumman, Lockheed Martin và RTX. Cổ phiếu công nghệ tiếp tục chịu áp lực, dù Alphabet nổi bật sau khi được nâng xếp hạng và vượt Apple về vốn hóa thị trường. Apple và Microsoft vẫn suy yếu. Các nhà máy lọc dầu tăng giá nhờ kỳ vọng chênh lệch giá dầu được nới rộng