Astera Labs: Giá giảm tạm thời hay dấu hiệu thay đổi cơ bản?

Cổ phiếu Astera Labs (ALAB.US) giảm hơn 10% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. Đây là một trong những mức giảm trong ngày lớn nhất của cổ phiếu kể từ đầu năm và tiếp tục chuỗi các phiên giao dịch tiêu cực. Kể từ giữa tháng 9, cổ phiếu này đã mất trung bình 3% mỗi ngày.

Nguyên nhân chính khiến nhà đầu tư lo ngại là việc Intel và Nvidia mới đây công bố quan hệ đối tác phát triển chip cho trung tâm dữ liệu và máy tính cá nhân. Các nhà phân tích lo ngại rằng dự án này có thể làm thay đổi đáng kể cán cân quyền lực trong ngành bán dẫn, tiềm ẩn giảm nhu cầu đối với các công nghệ truyền thông do Astera Labs cung cấp — đặc biệt là tiêu chuẩn PCIe, nền tảng chính của sản phẩm công ty.

Sự lo lắng của nhà đầu tư còn gia tăng do thiếu thông tin chi tiết về quan hệ đối tác, khiến thị trường xuất hiện đồn đoán và thận trọng.

Một yếu tố khác tạo áp lực lên cổ phiếu là định giá cao của Astera Labs. Trong vòng một năm qua, cổ phiếu của công ty đã tăng 300%, bao gồm 180% chỉ trong sáu tháng gần đây. Điều này cho thấy phần lớn triển vọng tích cực đã được phản ánh vào giá, và trong bối cảnh này, ngay cả những bất ổn nhỏ cũng có thể kích hoạt hoạt động chốt lời.

Nguồn: xStation5