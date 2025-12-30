Mở phiên Mỹ: Phố Wall đang chờ đợi biên bản cuộc họp của FOMC.

Thị trường chứng khoán Mỹ khởi đầu năm mới khá trầm lắng. Một phần đà giảm gần đây có thể được lý giải bởi hoạt động chốt lỗ thuế và điều chỉnh vị thế cuối năm. Do Mỹ và Canada đã chuyển sang chu kỳ thanh toán T+1 từ năm 2024, các nhà đầu tư muốn ghi nhận lãi hoặc lỗ cho năm thuế 2025 buộc phải thực hiện giao dịch chậm nhất vào thứ Hai hoặc trong phiên hôm nay. Đáng chú ý, dù Phố Wall vẫn giao dịch bình thường trong đêm Giao thừa, nhiều thị trường châu Âu sẽ đóng cửa hoặc chỉ giao dịch rút ngắn thời gian.

Vào 02:00 sáng ngày mai, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố biên bản cuộc họp FOMC gần nhất, tại đó các quan chức đã quyết định tiếp tục cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, quyết định này không đạt được sự đồng thuận tuyệt đối, cho thấy sự chia rẽ ngày càng rõ trong nội bộ ủy ban. Nếu biên bản cho thấy Fed sẵn sàng duy trì lập trường ôn hòa, thị trường trong những ngày tới có thể chứng kiến sự tiếp diễn của “Santa Claus Rally”, vốn theo thống kê lịch sử thường kéo dài sang hai tuần đầu tháng 1.

Triển vọng kỹ thuật

Hợp đồng tương lai US500 tiếp tục xu hướng giảm, dù đã hồi phục phần nào từ đáy trong phiên hôm qua. Nhà đầu tư hiện vẫn đứng ngoài chờ đợi thông tin từ Fed. Chỉ số đang giao dịch ngay dưới mốc 6.950 điểm, nhưng vẫn nằm trên mức thoái lui Fibonacci 23,6% của nhịp tăng sau kỳ rollover. Nếu áp lực chốt lời tiếp diễn sau một năm 2025 tăng trưởng mạnh, việc phá vỡ vùng hỗ trợ hiện tại có thể khiến chỉ số lùi về 6.888 điểm, tương ứng với mức thoái lui 50% và đường xu hướng tăng chính.

Tin tức công ty

Meta Platforms (META.US): Công ty mẹ của Facebook thông báo mua lại startup AI Manus có trụ sở tại Singapore với giá khoảng 2 tỷ USD. Manus chuyên phát triển các tác nhân AI tự động hóa những công việc như sàng lọc CV, lập kế hoạch du lịch và nghiên cứu cổ phiếu cơ bản. Cổ phiếu Meta tăng 0,1% khi mở cửa và đã tăng 12,5% từ đầu năm đến nay.

Tesla (TSLA.US): Nhà sản xuất xe điện công bố dự báo giao xe trong quý hiện tại thấp hơn kỳ vọng của Bloomberg. Tesla dự kiến giao 422.850 xe trong quý IV, giảm 15% so với cùng kỳ, trong khi giới phân tích chỉ dự báo mức giảm khoảng 10%. Dù triển vọng kém tích cực, cổ phiếu vẫn tăng 0,65%, giao dịch gần mức cao kỷ lục và đã tăng gần 14% từ đầu năm.

Nhóm cổ phiếu khai khoáng kim loại quý: Ngành khai khoáng đang có sự phục hồi đáng chú ý sau đợt bán tháo cực mạnh ở vàng và bạc đầu tuần. Barrick Gold (B.US) và Newmont (NEM.US) cùng tăng khoảng 2%. Freeport-McMoRan (FCX.US) cũng được mua vào, nhờ thị trường đồng ghi nhận chuỗi tăng dài nhất kể từ năm 2017.