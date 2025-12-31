Tin đầu ngày (31.12.2025) - FOMC vẫn dự kiến cắt giảm lãi suất

Biên bản họp FOMC cho thấy Fed đang ưu tiên thị trường lao động hơn lạm phát, dù một số thành viên hiện vẫn ủng hộ việc tạm dừng nới lỏng lâu hơn. Nhìn chung, giọng điệu của biên bản hơi thiên về ôn hòa (dovish), khi đa số thành viên cho rằng việc cắt giảm lãi suất là khả thi nếu lạm phát giảm đúng như kỳ vọng.

EURUSD hồi phục nhẹ sau khi biên bản được công bố, trong khi các thị trường lớn khác không có phản ứng đáng kể, bất chấp sắc thái dovish nhẹ.

Đối với nhiều thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu, phiên hôm nay là phiên giao dịch cuối cùng của năm. Chỉ số tiền mặt DAX của Đức tăng gần 0,6%, trong khi hợp đồng tương lai tăng tới 1%, giao dịch gần mức cao nhất mọi thời đại.

JAP225 tăng trong phiên, dù chỉ số tiền mặt giảm gần 0,4%. JAP225 hiện chỉ còn cách đỉnh lịch sử chưa đến 4%.

UK100 đang ở mức cao kỷ lục, tiến sát mốc 10.000 điểm. Phiên giao dịch ngày mai tại Anh sẽ rút ngắn thời gian.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tiếp tục kéo dài đà giảm bắt đầu từ đầu tuần. US500 giảm nhẹ trong phiên; Phố Wall sẽ giao dịch bình thường vào ngày mai.

EURUSD biến động khá mạnh trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, cặp tiền vẫn duy trì xu hướng giảm bắt đầu từ ngày 24/12, hiện đang kiểm định vùng 1,1750.

Lạm phát Tây Ban Nha tháng 12 giảm xuống 2,9% YoY từ 3,0%, thấp hơn dự báo giảm về 2,8% YoY. Lạm phát theo tháng tăng 0,3% MoM.

Chicago PMI tháng 12 tăng lên 43,5, vượt kỳ vọng 40 và cao hơn nhiều so với mức trước đó 36,3. Cần lưu ý đây là chỉ báo có độ biến động cao, nên mức phục hồi mạnh như vậy không quá bất ngờ trong bối cảnh triển vọng kinh tế Mỹ cải thiện.

Giá dầu tăng khi triển vọng hòa bình tại Ukraine mờ nhạt dần sau cuộc gặp Trump – Zelenskyy và các báo cáo về vụ tấn công bằng drone vào nơi ở của Tổng thống Nga. Dầu Brent vẫn giữ trên 61 USD/thùng, nhưng thiếu động lực tăng rõ ràng.

Biến động nguồn cung nickel: giá tăng 6% sau thông tin Indonesia – quốc gia sản xuất nickel lớn nhất thế giới – dự kiến cắt giảm sản lượng khoảng 1/3 nhằm đối phó tình trạng dư cung toàn cầu.

Việc tăng mạnh yêu cầu ký quỹ trên COMEX đã kích hoạt đợt điều chỉnh 15% vào thứ Hai (tính từ đỉnh xuống đáy). Tuy nhiên, nhu cầu dài hạn từ ngành năng lượng mặt trời và AI vẫn kém co giãn, cho thấy chưa có dấu hiệu phá hủy nhu cầu trong ngắn hạn. Bạc đang phục hồi phần lớn mức giảm của ngày hôm qua.

Khí tự nhiên tiếp tục biến động mạnh: giá vượt 4 USD/MMBtu do các đợt rút kho gần đây rất lớn. Dù nhiệt độ ngắn hạn có xu hướng giảm, tháng 1 nhìn chung vẫn được dự báo khá ấm.