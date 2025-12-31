Điểm nhấn trong Biên bản FOMC

Những điểm chính cần lưu ý và góc nhìn về thị trường

Điều chỉnh lãi suất: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm 25 điểm cơ bản, đưa biên độ mục tiêu của lãi suất liên bang xuống 3,50 - 3,75%.

Tỷ lệ biểu quyết 9 - 3: Quyết định được đưa ra trong bối cảnh thiếu sự đồng thuận rõ rệt. Hai thành viên ủng hộ tạm dừng (giữ nguyên lãi suất hiện tại), trong khi một thành viên (Stephen Miran) kêu gọi cắt giảm mạnh hơn 50 điểm cơ bản.

Cân bằng rủi ro: Ủy ban chính thức tuyên bố trọng tâm rủi ro đã dịch chuyển sang thị trường lao động, nhấn mạnh rằng rủi ro suy yếu đối với lao động vẫn ở mức cao.

Chỉ số PCE: Cả PCE toàn phần và PCE lõi đều giữ nguyên ở mức 2,8% YoY. Dù Fed đánh giá mức này là “vẫn còn khá cao”, nhưng cho rằng lạm phát hàng hóa chủ yếu đến từ tác động của thuế quan thương mại.

Diễn biến rủi ro: Mặc dù rủi ro lạm phát vẫn được nhìn nhận là hơi nghiêng về phía tăng, nhiều thành viên lưu ý rằng những áp lực này đang dần suy giảm.

Thị trường lao động hạ nhiệt: Biên bản cho thấy quá trình giảm tốc dần dần của thị trường lao động, thể hiện qua tỷ lệ thất nghiệp tăng, đà tăng việc làm chậm lại và kế hoạch tuyển dụng của doanh nghiệp suy yếu. Fed đặc biệt lo ngại về áp lực ngày càng lớn đối với các hộ gia đình thu nhập thấp.

Lộ trình lãi suất: Đa số thành viên FOMC ủng hộ tiếp tục cắt giảm lãi suất một cách từ từ, với điều kiện quá trình giảm lạm phát diễn ra đúng theo dự báo. Tuy nhiên, những ý kiến kêu gọi tạm dừng chu kỳ nới lỏng sau đợt cắt giảm này đã bắt đầu xuất hiện.

Phụ thuộc dữ liệu: Ủy ban nhất trí nhấn mạnh rằng chính sách tiền tệ không đi theo một lộ trình định sẵn. Các điều chỉnh trong tương lai sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào dữ liệu, khi Fed tiến dần về lập trường trung lập hơn.

Năng suất và AI: Báo cáo Dự báo Kinh tế (SEP) năm 2026 giả định tăng trưởng ở mức vừa phải, được hỗ trợ bởi đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó nâng cao năng suất mà không cần tăng tương ứng số lượng lao động.

Bình luận và góc nhìn thị trường

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang thể hiện rõ một sự xoay trục sang chiến lược quản trị rủi ro theo hướng ôn hòa. Trên thực tế, Fed dường như chấp nhận đánh đổi một giai đoạn lạm phát duy trì trên mục tiêu nhằm ngăn chặn nguy cơ suy yếu sâu hơn của thị trường lao động. Đây là tín hiệu quan trọng cho thấy ưu tiên chính sách đang dịch chuyển từ kiểm soát lạm phát tuyệt đối sang bảo vệ tăng trưởng và việc làm. Đáng chú ý, việc kích hoạt Reserve Management Purchases (RMP) - mua trực tiếp tín phiếu ngắn hạn để bổ sung dự trữ hệ thống - cùng với những điều chỉnh đối với Standing Repo Facility (SRF) đã tạo ra một hình thức nới lỏng thanh khoản mang tính kỹ thuật. Dù Fed tránh gọi đây là nới lỏng định lượng, thị trường lại có cách diễn giải khác: một dạng “QE thu nhỏ” tập trung ở đầu ngắn của đường cong lợi suất.

Xét về tổng thể, biên bản cuộc họp không làm đảo lộn câu chuyện vĩ mô hiện tại, nhưng nó phát đi một thông điệp rõ ràng: phe diều hâu trong FOMC khó có khả năng giành lại vai trò chi phối trong năm 2026. Việc ngày càng nhiều thành viên sẵn sàng ưu tiên ổn định thị trường lao động cho thấy cán cân nội bộ đang nghiêng dần về phía ôn hòa. Mặc dù trong ngắn hạn, đồng USD vẫn giữ được sức mạnh và S&P 500 chưa hình thành một nhịp hồi phục thuyết phục, nhưng xét về bản chất, các tín hiệu từ biên bản này đang gieo mầm cho một môi trường chính sách mềm mỏng hơn trong thời gian tới.

Triển vọng sắp tới sẽ phụ thuộc lớn vào dữ liệu lao động. Nếu các chỉ báo xác nhận xu hướng hạ nhiệt của thị trường việc làm, kỳ vọng nới lỏng sẽ được củng cố, mở đường cho chứng khoán tiếp tục đi lên và đồng USD suy yếu. Ngược lại, trong trường hợp dữ liệu không đủ yếu để thuyết phục Fed, thị trường có thể nhanh chóng điều chỉnh lại định giá, chuyển sang kịch bản chỉ còn một lần cắt giảm lãi suất hoặc thậm chí tạm dừng chu kỳ nới lỏng trong thời gian dài hơn.

EURUSD phục hồi sau khi biên bản cuộc họp tháng 12 được công bố. Nguồn: xStation5