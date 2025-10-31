Atlassian vượt dự báo doanh thu và lợi nhuận trong quý 1 năm 2026

Atlassian công bố kết quả kinh doanh quý I năm tài chính 2026 vượt kỳ vọng của giới phân tích, cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Doanh thu đạt 1,43 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn dự báo 1,40 tỷ USD. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS, điều chỉnh) đạt 1,04 USD, vượt xa mức 0,84 USD theo dự báo đồng thuận. Phân khúc dịch vụ đám mây (cloud) tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, đạt 998 triệu USD doanh thu, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước và chiếm khoảng 70% tổng doanh thu. Việc ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) cũng ghi nhận kết quả ấn tượng, với 3,5 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, tăng 50% so với quý trước, giúp Atlassian ngày càng khẳng định vị thế như một nền tảng AI chiến lược cho khách hàng doanh nghiệp.

Các điểm nổi bật tài chính:

Tổng doanh thu: 1,43 tỷ USD (+21% YoY)

EPS điều chỉnh (non-GAAP): 1,04 USD (so với dự báo 0,84 USD)

Doanh thu mảng cloud: 998 triệu USD (+26% YoY)

Lợi nhuận hoạt động non-GAAP: 322,7 triệu USD

Lợi nhuận hoạt động GAAP: lỗ 96,3 triệu USD (bao gồm chi phí tái cấu trúc 55,7 triệu USD)

Hướng dẫn doanh thu quý II/2026: 1,535–1,543 tỷ USD (so với dự báo thị trường 1,51 tỷ USD)

Công ty đã đạt được bước ngoặt vận hành đáng kể, chuyển từ khoản lỗ hoạt động 32 triệu USD cùng kỳ năm ngoái sang lợi nhuận hoạt động non-GAAP 322,7 triệu USD trong năm nay.

Dù kết quả GAAP vẫn ghi nhận lỗ 96,3 triệu USD, nguyên nhân chủ yếu là chi phí tái cấu trúc. Ban lãnh đạo dự kiến doanh thu quý II năm tài chính 2026 sẽ đạt 1,535–1,543 tỷ USD, vượt dự báo của thị trường. Đồng thời, Atlassian công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 2,5 tỷ USD, nối tiếp chương trình trước đó 1,5 tỷ USD. Đáng chú ý, CEO của công ty đã bán cổ phiếu trị giá 1,25 triệu USD theo kế hoạch 10b5-1 ngay trước khi công bố kết quả kinh doanh — điều này có thể gây ra một số nghi vấn ngắn hạn, nhưng không ảnh hưởng đến triển vọng dài hạn của doanh nghiệp.

Phản ứng của thị trường đối với kết quả kinh doanh của Atlassian rất tích cực, khi cổ phiếu của công ty tăng gần 8% sau khi công bố báo cáo, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào chiến lược đám mây và đà tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Đối với nhà đầu tư cá nhân, điều quan trọng là cần theo dõi tính ổn định của doanh thu mảng cloud, mức độ tiếp tục được chấp nhận của các công cụ AI và tác động của chương trình mua lại cổ phiếu đến giá cổ phiếu trong thời gian tới. Tuy nhiên, rủi ro vẫn hiện hữu khi công ty vẫn ghi nhận khoản lỗ hoạt động theo chuẩn GAAP, trong khi giá cổ phiếu có thể biến động do hoạt động bán cổ phiếu của CEO. Ngoài ra, sự phụ thuộc lớn vào doanh thu từ mảng cloud và AI cũng khiến Atlassian dễ bị ảnh hưởng nếu tốc độ chuyển đổi của doanh nghiệp sang nền tảng đám mây chậm lại hoặc nếu các quy định mới về trí tuệ nhân tạo được ban hành.

Nguồn: xStation5