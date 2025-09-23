Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell

Chủ tịch Fed Jerome Powell hôm nay đã đưa ra bình luận về tình hình kinh tế Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng không có con đường chính sách nào là chắc chắn không rủi ro; mặc dù thị trường lao động đã suy yếu, giá cả vẫn tiếp tục tăng và chi phí sinh hoạt tại Mỹ vẫn ở mức cao. Các điểm chính trong phát biểu:

Niềm tin công chúng vào các thể chế kinh tế và chính trị đã bị suy giảm; các quan chức cần tập trung vào nhiệm vụ cốt lõi.

Fed sẽ đảm bảo rằng các cú sốc giá một lần sẽ không biến thành lạm phát kéo dài.

Việc tăng thuế quan có khả năng đẩy lạm phát cao hơn trong vài quý tới, nhưng tác động này dự kiến chỉ mang tính tạm thời.

Lạm phát dịch vụ tiếp tục hạ nhiệt; kỳ vọng lạm phát dài hạn nhìn chung phù hợp với mục tiêu 2%.

Giá hàng hóa tăng chủ yếu do thuế quan, không phải do áp lực giá rộng hơn.

Lạm phát PCE 12 tháng có thể đạt 2,7% trong tháng 8, còn PCE lõi ở mức 2,3%, đều cao hơn so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do giá hàng hóa.

Chi tiêu tiêu dùng đã chậm lại, doanh nghiệp lo ngại sự bất định ảnh hưởng đến triển vọng.

Nguồn cung và nhu cầu lao động cùng giảm, thị trường lao động kém năng động và yếu đi.

Tăng trưởng kinh tế đã chậm lại, rủi ro việc làm gia tăng, trong khi lạm phát vẫn cao.

Một số tài sản (cổ phiếu) đang được định giá cao so với lịch sử, nhưng không nhằm mục tiêu trực tiếp của Fed.

Hệ thống ngân hàng được vốn hóa tốt, hộ gia đình vẫn ở tình trạng tài chính ổn định.

Fed cần điều chỉnh chính sách hướng đến một cách tiếp cận cân bằng hơn giữa kiềm chế lạm phát và hỗ trợ việc làm.

Trước cuộc họp tới, Fed sẽ theo dõi sát dữ liệu lao động, tăng trưởng và lạm phát để quyết định điều chỉnh chính sách.