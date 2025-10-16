Lịch kinh tế: Dữ liệu Fed Philly và bài phát biểu của các ngân hàng trung ương Hoa Kỳ được quan tâm

- Dữ liệu vĩ mô của Cục Dự trữ Liên bang Philly (Mỹ) tập trung vào dữ liệu kinh tế vĩ mô (dự báo 10 so với 23,2 trước đó)
- Thị trường chờ đợi bài phát biểu của các thành viên Fed
- Số nhà khởi công xây dựng tại Canada dự kiến đạt 257.000 so với 245,8.000 trước đó
Nhà đầu tư đang chờ đợi các số liệu kinh tế hạng hai của Mỹ hôm nay, vốn sẽ phải “tạm đủ” làm chỉ báo triển vọng kinh tế bên kia Đại Tây Dương trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài. Lịch vĩ mô không quá bận rộn, với tâm điểm là số liệu tháng 10 của Chỉ số sản xuất Philadelphia Fed (Philly Fed).
Tại Anh, dữ liệu về GDP, chi tiêu xây dựng và dịch vụ yếu hơn kỳ vọng, mặc dù sản xuất công nghiệp gây bất ngờ theo hướng tích cực. Trong phiên châu Á, thị trường cũng đón nhận số liệu lao động kém khả quan từ Úc, khi tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 4,2% lên 4,5%, dù tăng trưởng việc làm vượt dự báo.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
19:15, Canada – Khởi công xây dựng nhà ở (tháng 10): dự báo 257k so với 245,8k kỳ trước
19:30, Mỹ – Philly Fed Index (tháng 10): dự báo 10 so với 23,2 kỳ trước
Phát biểu từ quan chức ngân hàng trung ương
19:00 – Fed: Waller, Miran, Barr
20:00 – Fed’s Bowman
20:45 – BoE’s Mann
20:45 – ECB’s Kocher
22:00 – ECB’s Lagarde
23:30 – BoC’s Macklem
00:30 sáng mai – BoE’s Greene
Lịch công bố lợi nhuận
Trước giờ mở cửa thị trường Mỹ: Charles Schwab, Marsh & McLennan, Intuitive Surgical, BNY Mellon, U.S. Bancorp, Travelers
Sau giờ đóng cửa: CSX Corp, Interactive Brokers
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.