Lịch kinh tế: Dữ liệu Fed Philly và bài phát biểu của các ngân hàng trung ương Hoa Kỳ được quan tâm

Nhà đầu tư đang chờ đợi các số liệu kinh tế hạng hai của Mỹ hôm nay, vốn sẽ phải “tạm đủ” làm chỉ báo triển vọng kinh tế bên kia Đại Tây Dương trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài. Lịch vĩ mô không quá bận rộn, với tâm điểm là số liệu tháng 10 của Chỉ số sản xuất Philadelphia Fed (Philly Fed).

Tại Anh, dữ liệu về GDP, chi tiêu xây dựng và dịch vụ yếu hơn kỳ vọng, mặc dù sản xuất công nghiệp gây bất ngờ theo hướng tích cực. Trong phiên châu Á, thị trường cũng đón nhận số liệu lao động kém khả quan từ Úc, khi tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 4,2% lên 4,5%, dù tăng trưởng việc làm vượt dự báo.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

19:15, Canada – Khởi công xây dựng nhà ở (tháng 10): dự báo 257k so với 245,8k kỳ trước

19:30, Mỹ – Philly Fed Index (tháng 10): dự báo 10 so với 23,2 kỳ trước

Phát biểu từ quan chức ngân hàng trung ương

19:00 – Fed: Waller, Miran, Barr

20:00 – Fed’s Bowman

20:45 – BoE’s Mann

20:45 – ECB’s Kocher

22:00 – ECB’s Lagarde

23:30 – BoC’s Macklem

00:30 sáng mai – BoE’s Greene

Lịch công bố lợi nhuận

Trước giờ mở cửa thị trường Mỹ: Charles Schwab, Marsh & McLennan, Intuitive Surgical, BNY Mellon, U.S. Bancorp, Travelers

Sau giờ đóng cửa: CSX Corp, Interactive Brokers