CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu sản xuất của Anh mạnh hơn dự kiến ​​một chút; GDP chậm lại

GDP của Anh theo năm thấp hơn ước tính; sản lượng công nghiệp (tháng 9) cao hơn một chút

Ước tính GDP của Vương quốc Anh: GDP tháng so với tháng (MoM): 0,1% (Dự báo 0,1%, Trước đó 0,0%)

GDP ba tháng so với ba tháng trước (3M/3M): 0,3% (Dự báo 0,3%, Trước đó 0,2%)

GDP năm so với năm (YoY): 1,3% (Dự báo 1,4%, Trước đó 1,4%) Sản xuất công nghiệp: Sản xuất chế tạo MoM: 0,7% so với dự báo 0,2% và trước đó −1,3%

Sản xuất chế tạo YoY: −0,8% so với 0,2% trước đó

Sản xuất công nghiệp MoM: 0,4% so với dự báo 0,2% và trước đó −0,9%

Sản xuất công nghiệp YoY: −0,7% so với dự báo −0,8% và trước đó 0,1% Dịch vụ: Dịch vụ MoM: 0% so với dự báo 0,1% và trước đó 0,1% Cán cân thương mại hàng hóa: −21,183 tỷ bảng (Dự báo −22 tỷ, Trước đó −22,24 tỷ) Nguồn: xStation5

