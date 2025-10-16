Đọc thêm
13:15 · 16 tháng 10, 2025

CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu sản xuất của Anh mạnh hơn dự kiến ​​một chút; GDP chậm lại

Điểm nổi bật

GDP của Anh theo năm thấp hơn ước tính; sản lượng công nghiệp (tháng 9) cao hơn một chút

GBP/USD
Forex
-
-
Ước tính GDP của Vương quốc Anh:

  • GDP tháng so với tháng (MoM): 0,1% (Dự báo 0,1%, Trước đó 0,0%)

  • GDP ba tháng so với ba tháng trước (3M/3M): 0,3% (Dự báo 0,3%, Trước đó 0,2%)

  • GDP năm so với năm (YoY): 1,3% (Dự báo 1,4%, Trước đó 1,4%)

Sản xuất công nghiệp:

  • Sản xuất chế tạo MoM: 0,7% so với dự báo 0,2% và trước đó −1,3%

  • Sản xuất chế tạo YoY: −0,8% so với 0,2% trước đó

  • Sản xuất công nghiệp MoM: 0,4% so với dự báo 0,2% và trước đó −0,9%

  • Sản xuất công nghiệp YoY: −0,7% so với dự báo −0,8% và trước đó 0,1%

Dịch vụ:

  • Dịch vụ MoM: 0% so với dự báo 0,1% và trước đó 0,1%

Cán cân thương mại hàng hóa: −21,183 tỷ bảng (Dự báo −22 tỷ, Trước đó −22,24 tỷ)

 

Nguồn: xStation5

