CẬP NHẬT MỚI: Cán cân thương mại của Eurozone trái chiều💶

Cán cân thương mại khu vực đồng Euro tháng 8 trái chiều
17:00 - Cán cân thương mại khu vực đồng Euro tháng 8:
-
Không điều chỉnh theo mùa: 1 tỷ Euro (Dự kiến: 6,9 tỷ Euro, Trước đó: 12,4 tỷ Euro, Sửa đổi: 12,7 tỷ Euro)
-
Đã điều chỉnh theo mùa: 6,1 tỷ Euro (Dự kiến: 4,3 tỷ Euro, Trước đó: 5,4 tỷ Euro)
Trong tháng 6-8 năm 2025, xuất khẩu của khu vực đồng euro sang các nước ngoài EU giảm 5,8%, trong khi nhập khẩu giảm 0,6%. Thương mại nội khối Eurozone tăng 1,1%. Trong cùng kỳ, xuất khẩu của EU sang các nước ngoài EU giảm 6,8%, trong khi nhập khẩu giảm 1,2%. Thương mại nội khối EU tăng 1,3%.
