Bản tin tóm tắt 📈 Dầu lên mức cao nhất từ 7/4, Phố Wall thận trọng trước cuộc họp của Fed

Các chỉ số đang điều chỉnh nhẹ sau chuỗi tăng mạnh lập đỉnh gần đây, nhưng vẫn duy trì quanh vùng cao trước thềm báo cáo lợi nhuận (sau phiên ngày mai) từ các “ông lớn” công nghệ như Microsoft, Alphabet và Meta Platforms. Nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả từ nhóm megacap cũng như các tín hiệu từ ngân hàng trung ương liên quan đến tác động kinh tế của căng thẳng Iran.
Hôm nay, trước giờ mở cửa thị trường Mỹ, các doanh nghiệp như Coca-Cola, General Motors và UPS sẽ công bố kết quả kinh doanh. Vào lúc 13:15 GMT, dữ liệu thay đổi việc làm khu vực tư nhân Mỹ theo ADP sẽ được công bố, tiếp theo là chỉ số niềm tin tiêu dùng của Conference Board lúc 15:00 GMT.
Sau phiên, các công ty như Visa và Starbucks sẽ báo cáo kết quả. Vào 19:00 GMT ngày mai, Federal Reserve sẽ công bố quyết định lãi suất. Gần như chắc chắn Fed sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng thị trường sẽ đặc biệt theo dõi phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell.
Đà tăng của cổ phiếu đang chậm lại do giá dầu leo thang, nhưng xu hướng đi lên tổng thể vẫn được duy trì: chỉ số S&P 500 đang hướng tới mức đóng cửa tháng tốt nhất kể từ năm 2020. Hôm nay, tâm điểm là kết quả từ các “gã khổng lồ” công nghệ với tổng vốn hóa vượt 16 nghìn tỷ USD, chiếm khoảng 25% giá trị vốn hóa của chỉ số.
Donald Trump đã triệu tập cuộc họp nhóm an ninh quốc gia để thảo luận đề xuất của Iran nhằm giải quyết xung đột. Iran đề xuất một giải pháp tạm thời, bao gồm việc mở lại Strait of Hormuz để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hàng hải. Mỹ đang xem xét đề xuất mới nhất nhưng nhấn mạnh các “lằn ranh đỏ”, bao gồm việc ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Trong phiên châu Á, Bank of Japan đã giữ nguyên lãi suất ở mức 0,75%, phù hợp với kỳ vọng. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm hơn 1,5% trong khi Topix tăng 0,7%; tại Trung Quốc, Hang Seng Index giảm hơn 1% và đã mất gần 3% từ đầu năm.
OIL (khung thời gian H1)
Giá dầu đã vượt 103 USD/thùng - mức cao nhất trong ba tuần - đồng thời phá vỡ ngưỡng Fibonacci thoái lui 71,8% của đợt giảm đầu tháng 4. Bất ổn xoay quanh xung đột Trung Đông và nguy cơ đóng cửa eo biển Hormuz đang tạo áp lực tăng lên các mặt hàng năng lượng.
Lịch kinh tế: Nhẹ về dữ liệu, nhưng tâm điểm là niềm tin tiêu dùng Mỹ
GOLD - Tín hiệu giảm giá, liệu 4.660 USD có bị xuyên thủng?
Phố Wall có đang mất đà?
