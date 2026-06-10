⚪Bạc xóa sạch toàn bộ mức tăng của năm 2026 và tiến sát mốc 60 USD

Sau đợt bán tháo mạnh khoảng 5% trong phiên giao dịch hôm qua và cú điều chỉnh sâu vào thứ Sáu tuần trước sau dữ liệu NFP, bạc tiếp tục giảm trong hôm nay. Mức giảm vào đầu phiên thứ Tư đã lên tới 2,5%, đưa giá bạc tiến sát vùng hỗ trợ quan trọng được xác định bởi các đáy cục bộ ngày 6 tháng 2 và 23 tháng 3. Ngoài ra, bạc cũng có thể đang chuẩn bị kiểm định đường trung bình động 250 phiên, hiện nằm ngay phía trên ngưỡng 60 USD. Cần lưu ý rằng đường trung bình động 250 phiên gần nhất được kiểm định vào tháng 3 năm 2025. Vàng cũng đã giảm trong những ngày gần đây, giao dịch dưới 4.200 USD, mặc dù vẫn còn cách khá xa mức đáy cục bộ hồi tháng 3.

Các yếu tố cơ bản chính của thị trường

Thâm hụt cơ cấu kéo dài sáu năm: Thị trường bạc vẫn tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt kim loại vật chất. Theo phân tích của HSBC, mức thâm hụt toàn cầu sẽ dần thu hẹp: từ 143 triệu ounce năm 2025 xuống còn 73 triệu ounce năm 2026 và 25 triệu ounce năm 2027. Mặc dù tốc độ thâm hụt giảm, thị trường vẫn đang bị định giá thấp. Tuy nhiên, trong trường hợp kinh tế suy thoái, nhu cầu từ ngành quang điện giảm mạnh và dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF, thị trường thậm chí có thể xuất hiện tình trạng dư cung nhẹ. Vùng giá 50–60 USD vẫn được xem là hấp dẫn, đặc biệt khi bạc vẫn là kim loại mang tính chiến lược.

Nhu cầu từ các công nghệ xanh: Đây là nền tảng hỗ trợ nhu cầu quan trọng. Bạc là nguyên liệu thiết yếu trong sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời (PV), thiết bị điện tử thế hệ mới, công nghệ 5G và ngành xe điện (EV). Dù các nhà sản xuất đang tìm cách giảm lượng bạc sử dụng trong tế bào PV, nhu cầu mạnh từ lĩnh vực công nghệ (ước tính hơn 610–640 triệu ounce mỗi năm) vẫn tạo nền giá vững chắc. Tuy nhiên, giá bạc cao đang thúc đẩy việc tìm kiếm các giải pháp thay thế như mạ bạc bằng đồng, giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất pin mặt trời.

Độ cứng của nguồn cung: Việc tăng sản lượng khai thác bạc gặp nhiều khó khăn về mặt công nghệ do phần lớn bạc được khai thác như sản phẩm phụ của các mỏ đồng, kẽm và chì. Sản lượng khai thác năm 2026 dự kiến gần như đi ngang (844–848 triệu ounce) và chỉ tăng trong năm 2027 (lên khoảng 868 triệu ounce), khiến thị trường không thể phản ứng nhanh trước các mức giá cao.

Tỷ lệ Vàng/Bạc (Gold-to-Silver Ratio): Hiện ở mức 65, tương đối thấp so với các năm gần đây nhưng vẫn cao hơn mức trung bình lịch sử. Vì vậy, không thể nói rằng bạc đang cực kỳ rẻ so với vàng, mặc dù tỷ lệ này từng giảm xuống vùng 40 trong giai đoạn thị trường kim loại quý tăng mạnh.

Kinh tế vĩ mô và địa chính trị: Các nhà phân tích đồng thuận rằng trong giai đoạn 2026–2027, những yếu tố có ảnh hưởng quyết định sẽ là chính sách của Fed (quy mô cắt giảm lãi suất), diễn biến của đồng USD dưới tác động từ chính sách thương mại mới của Mỹ, cùng nhu cầu mạnh từ các tổ chức và nhà đầu tư cá nhân tại châu Á, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc.

Thâm hụt trên thị trường được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể, nhưng cũng có khả năng xuất hiện dư cung nếu dòng vốn tiếp tục rút khỏi các quỹ ETF và nhu cầu từ ngành quang điện giảm gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn: Silver Institute

Dự báo giá từ các ngân hàng và tổ chức