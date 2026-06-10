⚪Bạc xóa sạch toàn bộ mức tăng của năm 2026 và tiến sát mốc 60 USD

Sau đợt bán tháo mạnh khoảng 5% trong phiên giao dịch hôm qua và cú điều chỉnh sâu vào thứ Sáu tuần trước sau dữ liệu NFP, bạc tiếp tục giảm trong hôm nay. Mức giảm vào đầu phiên thứ Tư đã lên tới 2,5%, đưa giá bạc tiến sát vùng hỗ trợ quan trọng được xác định bởi các đáy cục bộ ngày 6 tháng 2 và 23 tháng 3. Ngoài ra, bạc cũng có thể đang chuẩn bị kiểm định đường trung bình động 250 phiên, hiện nằm ngay phía trên ngưỡng 60 USD. Cần lưu ý rằng đường trung bình động 250 phiên gần nhất được kiểm định vào tháng 3 năm 2025. Vàng cũng đã giảm trong những ngày gần đây, giao dịch dưới 4.200 USD, mặc dù vẫn còn cách khá xa mức đáy cục bộ hồi tháng 3.
Các yếu tố cơ bản chính của thị trường
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Thâm hụt cơ cấu kéo dài sáu năm: Thị trường bạc vẫn tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt kim loại vật chất. Theo phân tích của HSBC, mức thâm hụt toàn cầu sẽ dần thu hẹp: từ 143 triệu ounce năm 2025 xuống còn 73 triệu ounce năm 2026 và 25 triệu ounce năm 2027. Mặc dù tốc độ thâm hụt giảm, thị trường vẫn đang bị định giá thấp. Tuy nhiên, trong trường hợp kinh tế suy thoái, nhu cầu từ ngành quang điện giảm mạnh và dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF, thị trường thậm chí có thể xuất hiện tình trạng dư cung nhẹ. Vùng giá 50–60 USD vẫn được xem là hấp dẫn, đặc biệt khi bạc vẫn là kim loại mang tính chiến lược.
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Nhu cầu từ các công nghệ xanh: Đây là nền tảng hỗ trợ nhu cầu quan trọng. Bạc là nguyên liệu thiết yếu trong sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời (PV), thiết bị điện tử thế hệ mới, công nghệ 5G và ngành xe điện (EV). Dù các nhà sản xuất đang tìm cách giảm lượng bạc sử dụng trong tế bào PV, nhu cầu mạnh từ lĩnh vực công nghệ (ước tính hơn 610–640 triệu ounce mỗi năm) vẫn tạo nền giá vững chắc. Tuy nhiên, giá bạc cao đang thúc đẩy việc tìm kiếm các giải pháp thay thế như mạ bạc bằng đồng, giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất pin mặt trời.
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Độ cứng của nguồn cung: Việc tăng sản lượng khai thác bạc gặp nhiều khó khăn về mặt công nghệ do phần lớn bạc được khai thác như sản phẩm phụ của các mỏ đồng, kẽm và chì. Sản lượng khai thác năm 2026 dự kiến gần như đi ngang (844–848 triệu ounce) và chỉ tăng trong năm 2027 (lên khoảng 868 triệu ounce), khiến thị trường không thể phản ứng nhanh trước các mức giá cao.
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Tỷ lệ Vàng/Bạc (Gold-to-Silver Ratio): Hiện ở mức 65, tương đối thấp so với các năm gần đây nhưng vẫn cao hơn mức trung bình lịch sử. Vì vậy, không thể nói rằng bạc đang cực kỳ rẻ so với vàng, mặc dù tỷ lệ này từng giảm xuống vùng 40 trong giai đoạn thị trường kim loại quý tăng mạnh.
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Kinh tế vĩ mô và địa chính trị: Các nhà phân tích đồng thuận rằng trong giai đoạn 2026–2027, những yếu tố có ảnh hưởng quyết định sẽ là chính sách của Fed (quy mô cắt giảm lãi suất), diễn biến của đồng USD dưới tác động từ chính sách thương mại mới của Mỹ, cùng nhu cầu mạnh từ các tổ chức và nhà đầu tư cá nhân tại châu Á, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc.
Thâm hụt trên thị trường được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể, nhưng cũng có khả năng xuất hiện dư cung nếu dòng vốn tiếp tục rút khỏi các quỹ ETF và nhu cầu từ ngành quang điện giảm gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn: Silver Institute
Dự báo giá từ các ngân hàng và tổ chức
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J.P. Morgan: Dự báo giá bạc trung bình năm 2026 sẽ đạt 81 USD/ounce, với đỉnh theo quý vào quý IV ở mức trung bình 85 USD. Trong năm 2027, ngân hàng kỳ vọng xu hướng ổn định với giá trung bình 85 USD. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng cảnh báo về khả năng biến động mạnh và các đợt điều chỉnh sâu (thậm chí về vùng 50–60 USD) nếu tăng trưởng kinh tế chậm lại. Nếu dự báo của J.P. Morgan trở thành hiện thực, mức giá hiện tại bắt đầu trở nên hấp dẫn.
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Bank of America (BofA): Đưa ra một trong những dự báo lạc quan nhất. Trong kịch bản cơ sở, ngân hàng kỳ vọng bạc sớm quay trở lại trên 100 USD. Trong kịch bản tăng mạnh (bull case), các nhà phân tích cho rằng giá có thể đạt 135 USD, và trong trường hợp thiếu hụt bạc vật chất cực độ, giá thậm chí có thể tăng lên 309 USD trước cuối năm 2026.
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Citigroup (Citi): Duy trì quan điểm rất tích cực đối với bạc, cho rằng vùng 110–150 USD là mục tiêu giá trung hạn thực tế.
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Commerzbank: Kỳ vọng bạc kết thúc năm 2026 ở mức 90 USD. Sang năm 2027, ngân hàng dự báo tiếp tục tăng giá với mục tiêu cuối năm là 95 USD.
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HSBC: Đã nâng dự báo nhưng vẫn là tổ chức thận trọng nhất trong nhóm ngân hàng lớn. HSBC dự báo giá trung bình năm 2026 ở mức 75 USD (đóng cửa năm quanh 70 USD), trong khi năm 2027 giảm xuống trung bình 68 USD (mục tiêu cuối năm 65 USD). Theo chuyên gia của HSBC, mức thâm hụt nguồn cung đang thu hẹp sẽ làm giảm sự hưng phấn của nhà đầu tư trong nửa sau của chu kỳ.
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LBMA: Khảo sát đồng thuận thường niên của các chuyên gia thuộc London Bullion Market Association đặt mức giá trung bình năm 2026 vào khoảng 79,57 USD. Tuy nhiên, sự khác biệt trong các dự báo là rất lớn – từ những kịch bản bi quan khoảng 42 USD cho tới những dự báo cực kỳ lạc quan trên 165 USD.
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