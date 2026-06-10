Trung Quốc: Chi phí sản xuất tăng mạnh trong khi nhu cầu tiêu dùng vẫn yếu 🔔

Dữ liệu lạm phát tháng 5 của Trung Quốc cho thấy sự phân hóa còn rõ nét hơn giữa áp lực chi phí gia tăng ở cấp độ sản xuất và khả năng chuyển giá rất hạn chế ở phía người tiêu dùng. Điều này củng cố bức tranh về một nền kinh tế đang thoát khỏi giai đoạn giảm phát nhưng vẫn chưa bước vào chu kỳ tăng trưởng lành mạnh được dẫn dắt bởi nhu cầu.

Lạm phát giá sản xuất (PPI) tăng tốc lên 3,9% so với cùng kỳ năm trước, từ mức 2,8% trong tháng 4, đạt mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2022. Động lực chính đến từ giá năng lượng, kim loại và các linh kiện liên quan đến AI tăng cao.

Trong khi đó, lạm phát tiêu dùng (CPI) chỉ tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước, không đổi so với tháng 4 nhưng thấp hơn mức dự báo đồng thuận của thị trường là 1,3%.

Lạm phát cơ bản giảm xuống 1,1% từ mức 1,2% của tháng trước. Điểm mấu chốt đối với thị trường là Trung Quốc hiện đang đối mặt với lạm phát do chi phí đẩy, thay vì sự gia tăng giá cả trên diện rộng được thúc đẩy bởi nhu cầu tiêu dùng.

Đối với nhà đầu tư, tín hiệu quan trọng nhất là khoảng cách ngày càng lớn giữa PPI và CPI, cho thấy áp lực biên lợi nhuận đối với doanh nghiệp Trung Quốc đang gia tăng. Các công ty phải trả nhiều hơn cho nhiên liệu, điện năng, kim loại màu, chất bán dẫn và linh kiện điện tử, trong khi nhu cầu nội địa yếu và cạnh tranh khốc liệt khiến họ khó có thể chuyển phần chi phí tăng thêm này sang người tiêu dùng. Giá thực phẩm tiếp tục gây áp lực lên lạm phát tiêu dùng, với giá thịt lợn giảm khoảng 16% so với cùng kỳ năm trước, kéo CPI giảm khoảng 0,3 điểm phần trăm. Ngược lại, giá cả tăng mạnh hơn được ghi nhận ở các lĩnh vực gắn liền với xu hướng toàn cầu như nhiên liệu, thiết bị viễn thông, điện tử và kim loại, phản ánh tác động từ xung đột tại Trung Đông cũng như làn sóng đầu tư bùng nổ liên quan đến AI.

Phản ứng của thị trường khá thận trọng nhưng không mang tính hoảng loạn. Đồng nhân dân tệ Trung Quốc đã đánh mất phần tăng giá trước đó so với đồng USD sau khi dữ liệu được công bố, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Trung Quốc kỳ hạn 10 năm vẫn ổn định quanh mức 1,7%. Dữ liệu này có thể hỗ trợ cho một số lĩnh vực liên quan đến AI, điện tử và hàng hóa cơ bản, nhưng lại kém tích cực đối với thị trường chứng khoán Trung Quốc nói chung, nơi áp lực biên lợi nhuận và nhu cầu tiêu dùng hộ gia đình yếu vẫn là những trở ngại đáng kể.