Lịch Kinh Tế: Lạm phát CPI của Mỹ là tâm điểm trong bối cảnh leo thang căng thẳng tại Eo biển Hormuz ⚔️

Các thị trường tài chính toàn cầu đang cho thấy diễn biến thận trọng trước rủi ro địa chính trị gia tăng sau khi một trực thăng quân sự Apache của Mỹ bị lực lượng Iran bắn hạ tại Eo biển Hormuz. Đáp trả, CENTCOM đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào các hệ thống radar và phòng không của Iran trên đảo Qeshm và tại thành phố Sirik.

Tehran ngay lập tức phản ứng, khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phóng tên lửa tầm xa vào căn cứ Al-Azraq của Mỹ tại Jordan, buộc hệ thống phòng không Jordan phải đánh chặn một phần.

Trên thị trường hàng hóa, những diễn biến này đã gần như xóa bỏ hy vọng gần đây về một thỏa thuận ngoại giao nhanh chóng. Tuy nhiên, bất chấp căng thẳng leo thang, giá dầu hôm nay vẫn giảm từ 0,60% đến 0,80%, với dầu thô giao dịch quanh 88–91 USD/thùng.

Ngoài các căng thẳng quân sự, nhà đầu tư trên Phố Wall và thị trường trái phiếu hiện đang tập trung chủ yếu vào báo cáo lạm phát CPI tháng 5 của Mỹ, dữ liệu có thể mang tính quyết định đối với các bước đi chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Những diễn biến chính từ phiên giao dịch châu Á

Dữ liệu PPI mang tính “diều hâu” tại Nhật Bản

Tháng 5 ghi nhận mức tăng Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) của Nhật Bản cao hơn kỳ vọng, tăng tốc lên 6,3% so với cùng kỳ năm trước, vượt dự báo đồng thuận ở mức 5,6%. Dữ liệu này củng cố kỳ vọng của thị trường về khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 6.

Lạm phát ổn định tại Trung Quốc

Lạm phát CPI của Trung Quốc trong tháng 5 đạt 1,2% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhẹ so với dự báo 1,3%. Trong khi đó, PPI của Trung Quốc đúng như kỳ vọng ở mức 3,9% so với cùng kỳ năm trước.

Lịch Kinh Tế

10:00 – Ý: Sản lượng Công nghiệp (tháng/tháng), Dự báo: 0,0%. Kỳ trước: 0,7%

14:30 – Hoa Kỳ: CPI Lõi (tháng/tháng). Dự báo: 0,3%. Kỳ trước: 0,4%

14:30 – Hoa Kỳ: CPI Lõi (năm/năm). Dự báo: 2,9%. Kỳ trước: 2,8%

14:30 – Hoa Kỳ: Lạm phát CPI (năm/năm). Dự báo: 4,2%. Kỳ trước: 3,8%

15:45 – Canada: Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC). Dự báo: 2,25%. Kỳ trước: 2,25%

16:30 – Hoa Kỳ: Báo cáo tồn kho dầu thô hàng tuần của EIA. Dự báo: -5,10 triệu thùng. Kỳ trước: -7,97 triệu thùng

Lịch Công Bố Kết Quả Kinh Doanh

Sau khi thị trường Phố Wall đóng cửa, nhà đầu tư sẽ tập trung vào báo cáo kết quả kinh doanh của gã khổng lồ cơ sở dữ liệu và phần mềm điện toán đám mây Oracle Corporation (ORCL). Thị trường sẽ tìm kiếm những dấu hiệu xác nhận rằng doanh thu từ hạ tầng điện toán đám mây OCI (Oracle Cloud Infrastructure) vẫn duy trì tăng trưởng mạnh, đặc biệt là nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).