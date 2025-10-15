Bank of America, Wells Fargo và Morgan Stanley: Tổng quan về kết quả tài chính quý 3 năm 2025

Các ngân hàng này thể hiện lợi nhuận vốn cao, chất lượng danh mục tín dụng vững chắc, đồng thời hiệu quả hoạt động trong mảng giao dịch và ngân hàng đầu tư vượt kỳ vọng.

Các ngân hàng này thể hiện lợi nhuận vốn cao, chất lượng danh mục tín dụng vững chắc, đồng thời hiệu quả hoạt động trong mảng giao dịch và ngân hàng đầu tư vượt kỳ vọng.

Các ngân hàng này thể hiện lợi nhuận vốn cao, chất lượng danh mục tín dụng vững chắc, đồng thời hiệu quả hoạt động trong mảng giao dịch và ngân hàng đầu tư vượt kỳ vọng.

Các ngân hàng này thể hiện lợi nhuận vốn cao, chất lượng danh mục tín dụng vững chắc, đồng thời hiệu quả hoạt động trong mảng giao dịch và ngân hàng đầu tư vượt kỳ vọng.

Các ngân hàng này thể hiện lợi nhuận vốn cao, chất lượng danh mục tín dụng vững chắc, đồng thời hiệu quả hoạt động trong mảng giao dịch và ngân hàng đầu tư vượt kỳ vọng.

Các ngân hàng này thể hiện lợi nhuận vốn cao, chất lượng danh mục tín dụng vững chắc, đồng thời hiệu quả hoạt động trong mảng giao dịch và ngân hàng đầu tư vượt kỳ vọng.

Kết quả quý III/2025 của ba ngân hàng lớn nhất Mỹ cho thấy sự vững mạnh của lĩnh vực tài chính giữa bối cảnh kinh tế vĩ mô đầy thách thức.

Kết quả quý III/2025 của ba ngân hàng lớn nhất Mỹ cho thấy sự vững mạnh của lĩnh vực tài chính giữa bối cảnh kinh tế vĩ mô đầy thách thức.

Kết quả quý III/2025 của ba ngân hàng lớn nhất Mỹ cho thấy sự vững mạnh của lĩnh vực tài chính giữa bối cảnh kinh tế vĩ mô đầy thách thức.

Kết quả quý III/2025 của ba ngân hàng lớn nhất Mỹ cho thấy sự vững mạnh của lĩnh vực tài chính giữa bối cảnh kinh tế vĩ mô đầy thách thức.

Kết quả quý III/2025 của ba ngân hàng lớn nhất Mỹ cho thấy sự vững mạnh của lĩnh vực tài chính giữa bối cảnh kinh tế vĩ mô đầy thách thức.

Kết quả quý III/2025 của ba ngân hàng lớn nhất Mỹ cho thấy sự vững mạnh của lĩnh vực tài chính giữa bối cảnh kinh tế vĩ mô đầy thách thức.

Hôm nay, chúng ta nhận được báo cáo kết quả quý mới nhất từ các ngân hàng lớn nhất của Mỹ: Bank of America, Wells Fargo và Morgan Stanley. Các báo cáo này cung cấp những thông tin mới về sức khỏe của ngành ngân hàng Mỹ, cho thấy cách các tổ chức này đang điều hướng trước những thách thức kinh tế vĩ mô và môi trường tài chính thay đổi.

Trong bài viết sau, chúng ta sẽ phân tích kết quả chi tiết của từng ngân hàng, nhấn mạnh các chỉ số tài chính quan trọng và triển vọng trong tương lai.

Bank of America – Những điểm nổi bật từ kết quả Q3 2025

Doanh thu và thu nhập lãi ròng vượt kỳ vọng: Ngân hàng báo cáo doanh thu ròng 28,09 tỷ USD, rõ ràng vượt dự báo 27,51 tỷ USD. Thu nhập lãi ròng đạt 15,23 tỷ USD, cũng vượt kỳ vọng của thị trường. Điều này cho thấy Bank of America đang quản lý tài sản và nợ phải trả hiệu quả trong môi trường lãi suất tăng, hỗ trợ biên lợi nhuận ròng cao hơn.

Hoạt động giao dịch là động lực tăng trưởng doanh thu quan trọng: Mảng giao dịch tạo ra 5,35 tỷ USD doanh thu, vượt dự đoán 5,01 tỷ USD. Giao dịch cổ phiếu đạt kết quả đặc biệt tốt với 2,27 tỷ USD (so với dự báo 2,08 tỷ USD). Biến động thị trường gia tăng và khối lượng giao dịch cao hơn đã góp phần cải thiện kết quả, thể hiện khả năng tận dụng cơ hội từ thị trường của ngân hàng.

Cải thiện chất lượng danh mục tín dụng: Dự phòng tổn thất tín dụng giảm xuống còn 1,3 tỷ USD, phản ánh kiểm soát rủi ro tốt hơn và chất lượng tài sản cải thiện. Việc giảm dự phòng cho thấy ngân hàng ít lo ngại về khả năng khách hàng vỡ nợ, tăng cường sự ổn định tài chính.

Hiệu quả sử dụng vốn cao hơn: Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 11,5%, và tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu hữu hình (ROTCE) là 15,4%, cả hai đều vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Điều này cho thấy Bank of America sử dụng vốn hiệu quả để tạo ra lợi nhuận hấp dẫn cho cổ đông mặc dù gặp thách thức kinh tế vĩ mô.

Bảng cân đối ổn định với tăng trưởng tín dụng mạnh: Danh mục cho vay tăng lên 1,17 nghìn tỷ USD, vượt dự báo và cho thấy nhu cầu tài trợ ngày càng tăng. Tiền gửi duy trì ở mức vững chắc 2 nghìn tỷ USD, thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ từ khách hàng và nguồn vốn ổn định.

Wells Fargo – Kết quả tài chính Q3 2025

Doanh thu ổn định, thu nhập lãi ròng thấp hơn một chút so với kỳ vọng: Wells Fargo duy trì doanh thu gần với dự báo, mặc dù thu nhập lãi ròng giảm nhẹ còn 11,95 tỷ USD so với dự đoán 12,01 tỷ USD. Điều này phản ánh sự tăng trưởng vừa phải của danh mục cho vay và những khó khăn kinh tế làm chậm mở rộng.

Cải thiện đáng kể chất lượng tài sản: Dự phòng tổn thất tín dụng giảm mạnh xuống còn 681 triệu USD, thấp hơn nhiều so với mức dự kiến 1,17 tỷ USD. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy ngân hàng đang quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả và chất lượng danh mục cải thiện.

Tăng trưởng mạnh trong doanh thu ngân hàng đầu tư: Mảng ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư đạt doanh thu 4,88 tỷ USD, vượt xa dự báo 4,20 tỷ USD. Kết quả này được thúc đẩy bởi hoạt động M&A gia tăng và khối lượng giao dịch cao hơn, tạo ra phí tư vấn và giao dịch đáng kể.

Chi phí hoạt động tăng ảnh hưởng đến hiệu quả: Chi phí hoạt động tăng lên 13,85 tỷ USD, cao hơn dự báo 13,42 tỷ USD, đẩy tỷ lệ hiệu quả (chi phí trên doanh thu) lên 65%. Ngân hàng sẽ cần tập trung hơn vào kiểm soát chi phí để duy trì biên lợi nhuận lành mạnh.

Tỷ suất sinh lợi trên vốn vượt kỳ vọng: ROE đạt 12,8% (dự báo 12%), và ROTCE là 15,2% (dự báo 14,4%), cho thấy mặc dù chi phí tăng, ngân hàng vẫn cải thiện hiệu quả và mang lại lợi nhuận cao hơn cho nhà đầu tư.

Morgan Stanley – Kết quả tài chính Q3 2025

Doanh thu ròng và mảng quản lý tài sản vượt kỳ vọng: Morgan Stanley ghi nhận doanh thu ròng 18,22 tỷ USD, cao hơn nhiều so với dự báo 16,64 tỷ USD. Mảng quản lý tài sản đạt 8,23 tỷ USD, vượt dự báo 7,78 tỷ USD, cho thấy ngân hàng có vị thế vững chắc trong việc phục vụ khách hàng giàu có và nhu cầu gia tăng đối với dịch vụ quản lý tài sản.

Doanh thu giao dịch cổ phiếu kỷ lục: Doanh thu từ giao dịch cổ phiếu đạt 4,12 tỷ USD, cao gần 21% so với dự kiến. Biến động thị trường tăng và khối lượng giao dịch cao giúp ngân hàng đạt kết quả xuất sắc trong mảng này.

Doanh thu ngân hàng đầu tư và phí tư vấn tăng: Doanh thu ngân hàng đầu tư tăng lên 2,11 tỷ USD, trong khi phí tư vấn đạt 684 triệu USD. Số lượng các thương vụ M&A và phát hành chứng khoán gia tăng góp phần vào kết quả khả quan của ngân hàng.

Không cần tăng dự phòng tổn thất tín dụng: Morgan Stanley không tăng dự phòng tổn thất tín dụng, cho thấy danh mục ổn định và rủi ro thấp — một yếu tố quan trọng trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

Lợi nhuận cao và cải thiện kiểm soát chi phí: ROE đạt 18%, vượt xa dự báo 13,4%, phản ánh việc sử dụng vốn hiệu quả, mang lại lợi nhuận cao hơn cho cổ đông.

Quý III/2025 ghi nhận kết quả vững chắc cho các ngân hàng lớn nhất Mỹ. Morgan Stanley nổi bật với doanh thu quản lý tài sản mạnh mẽ và hiệu quả giao dịch cổ phiếu kỷ lục, cho thấy chiến lược và vị thế thị trường hiệu quả. Bank of America chứng minh khả năng quản lý tài sản và nợ hiệu quả trong bối cảnh lãi suất tăng, thúc đẩy doanh thu và thu nhập lãi ròng. Wells Fargo khẳng định sự ổn định tài chính và cải thiện đáng kể chất lượng danh mục tín dụng, giảm rủi ro tín dụng.

Mặc dù lợi nhuận của các ngân hàng này không ấn tượng như các công ty công nghệ lớn, nhưng vẫn vượt trội so với các chỉ số thị trường chính. So với chỉ số S&P 500 và Nasdaq 100, các ngân hàng lớn nhất Mỹ thể hiện tăng trưởng ổn định, chứng minh khả năng tạo giá trị ngay cả trong điều kiện thị trường khó khăn, làm chúng trở thành lựa chọn hấp dẫn cho nhà đầu tư tìm kiếm cả sự ổn định và tiềm năng tăng trưởng.