Báo cáo thu nhập của Boeing: 777X lại bị trì hoãn thêm một lần nữa

Boeing là một trong những tập đoàn hàng không vũ trụ và quốc phòng lớn nhất thế giới. Công ty thiết kế và sản xuất máy bay dân dụng cũng như quân sự, đồng thời cung cấp dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật cho các hãng khai thác trên toàn cầu.

Báo cáo tài chính mới nhất đã khiến nhà đầu tư thất vọng, nhưng không gây ra sự sụp đổ về tâm lý thị trường. Kết quả cải thiện yếu hơn kỳ vọng, song không cho thấy Boeing đã đánh mất năng lực vận hành. Tốc độ phục hồi vẫn còn thiếu ổn định, nhưng nền tảng sản xuất và danh mục đơn hàng hiện có mang lại cơ sở cho sự lạc quan thận trọng.

Điểm đáng chú ý và tiêu cực nhất là khoản lỗ 4,9 tỷ USD liên quan đến việc trì hoãn chương trình máy bay 777X.

Đây là lần dời lịch thứ sáu, và tổng chi phí dự án đã vượt 11 tỷ USD. Giám đốc điều hành của công ty nhấn mạnh rằng vẫn còn nhiều việc phải làm với các cơ quan quản lý trước khi thiết kế được phê duyệt bay hoàn chỉnh và bước vào sản xuất hàng loạt. Dù đây là thông tin tiêu cực, nhưng có thể thấy Boeing đang rút kinh nghiệm từ hàng loạt sự cố nghiêm trọng mà máy bay của hãng từng gặp phải trong những năm gần đây.

Một yếu tố khác tiếp tục làm giảm niềm tin của nhà đầu tư là cuộc đình công kéo dài tại các nhà máy sản xuất máy bay chiến đấu ở Missouri và Illinois. Các nhà máy này chịu trách nhiệm sản xuất và bảo trì các dòng F-15 và F/A-18. Điều này đặc biệt đáng lo ngại khi mảng quốc phòng chiếm khoảng một phần ba doanh thu của công ty, và vai trò chiến lược đối với Bộ Quốc phòng Mỹ là lý do quan trọng giúp Boeing vẫn duy trì vị thế trên thị trường dù đã trải qua nhiều năm với các quyết định sai lầm và bê bối nghiêm trọng.

Tuy nhiên, không phải mọi tin tức đều tiêu cực.

Công ty đã ổn định sản xuất dòng 737 và đang tiến tới mục tiêu 47–52 chiếc mỗi tháng.

Danh mục đơn hàng cũng đang tăng mạnh, hiện đạt 5.900 đơn, trong đó 821 đơn mới được bổ sung chỉ trong năm nay.

Hiệu suất sinh lời đã được cải thiện — mảng máy bay thương mại tăng biên lợi nhuận 49% so với cùng kỳ năm trước, trong khi mảng quốc phòng tăng doanh thu 25%, đạt lợi nhuận 114 triệu USD.

Boeing vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức về kỹ thuật, tài chính, pháp lý, nhân sự và chiến lược, nhưng xu hướng kết quả — dù vẫn còn yếu — đang cho thấy sự cải thiện chậm rãi trong tình hình của công ty.

BA.US (D1)



Nguồn: xStation5