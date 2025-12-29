Mở phiên Mỹ: Khởi đầu tuần với sự suy yếu rõ rệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị.

Điểm nổi bật Căng thẳng ngoại giao đang gây ra sự bất ổn cho các nhà đầu tư.

Giá trị bạc và các thực thể liên quan đang chịu áp lực.

Intel bán cổ phiếu của mình.

Giao dịch đầu tuần tại Mỹ khởi động với tâm lý tiêu cực rõ rệt, bất chấp việc thị trường vẫn đang trong giai đoạn thanh khoản và mức độ tham gia của nhà đầu tư thấp. Các căng thẳng địa chính trị và tài chính đang chi phối diễn biến của các chỉ số. Mức giảm sâu nhất ghi nhận ở hợp đồng US100, mất hơn 0,8%. S&P500 và Russell2000 cũng giảm nhưng nhẹ hơn, với mức điều chỉnh quanh 0,4%. Các yếu tố mang tính địa chính trị đang đến từ cả phương Đông lẫn phương Tây. Nhà đầu tư một lần nữa cố gắng đánh giá tác động của các cuộc đàm phán liên quan đến Ukraine dưới sự dẫn dắt của Mỹ, dù cho đến nay vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể.

Trong khi đó, Trung Quốc bất ngờ khởi động các cuộc tập trận quy mô lớn mang tên “Justice Mission 2025”. Đồng thời, Bắc Kinh cũng triển khai hạn chế xuất khẩu bạc và giảm thuế đối với nhiều mặt hàng, bao gồm pin và thiết bị y tế.

Nhà đầu tư cá nhân tiếp tục tập trung vào bạc, khi mà kim loại quý này đang có đợt điều chỉnh mạnh sau đà tăng nóng trước. Một yếu tố quan trọng thúc đẩy đà giảm là việc sàn CME tăng phí/ký quỹ, qua đó kích hoạt làn sóng đóng các vị thế đầu cơ. Dữ liệu kinh tế vĩ mô: Doanh số nhà chờ bán (Pending Home Sales) tháng 11 (MoM): thị trường kỳ vọng giảm khoảng 1%

Chỉ số Dallas FED (Sản xuất) tháng 12

Tồn kho dầu thô: thị trường tiếp tục kỳ vọng giảm trên 2 triệu thùng

Báo cáo tồn kho khí đốt hàng tuần của EIA Biểu đồ chỉ số US100 (D1) Nguồn: xStation5 Phe mua đã phục hồi được một phần mức giảm từ đỉnh gần nhất, tuy nhiên động lượng tăng đang suy yếu rõ rệt. Nếu lực cầu không thể bảo vệ vùng gần mức 25.900, khả năng hình thành mô hình hai đỉnh là rất cao. Trong kịch bản này, phe bán sẽ tìm cách đẩy giá xuống dưới mức FIBO 23,6%, vốn được xem là ngưỡng hỗ trợ quan trọng đầu tiên. Tin tức công ty: Coupang (CPNG.US) - Nhà bán lẻ thương mại điện tử Hàn Quốc niêm yết tại NYSE tăng gần 3% sau khi cam kết bồi thường liên quan đến vụ rò rỉ dữ liệu gần đây.

Coeur Mining (CDE.US) - Các công ty khai thác bạc đồng loạt giảm mạnh theo đà giảm của kim loại quý; mức giảm trên 4%.

Energy Fuels (UUUU.US) - Nhà sản xuất nhiên liệu hạt nhân tăng hơn 3% sau khi nâng dự báo sản lượng và doanh thu.

Intel (INTC.US) - Nhà sản xuất chip đã bán 214,8 triệu cổ phiếu cho Nvidia với giá trị 5 tỷ USD.

