Tin tức Crypto: Bạc lao dốc, Bitcoin phục hồi 📈Liệu tiền điện tử có đang lặp lại chu kỳ năm 2020?

Các loại tiền điện tử đang cố gắng phục hồi trong phiên hôm nay sau đợt bán tháo gần đây. Bitcoin đang từ từ quay lại khu vực 90.000 USD, trong khi Ethereum đã vượt lên trên mức tâm lý quan trọng 3.000 USD. Trong vài ngày gần đây, chính bạc mới là tâm điểm chú ý của toàn bộ thị trường đầu cơ, theo một cách nào đó “đánh cắp” vị trí này từ Bitcoin. Tuy nhiên hôm nay, giá bạc giảm mạnh từ mức cao kỷ lục 82 USD xuống dưới 75 USD, do chốt lời rộng rãi, một phần được thúc đẩy bởi CME tăng yêu cầu ký quỹ.

Đồng thời, với vốn hóa thị trường của bạc khoảng 4,5 nghìn tỷ USD so với khoảng 1,8 nghìn tỷ USD của Bitcoin, trường hợp này cũng cho thấy việc giá tiến tới 200.000 USD cho BTC có thể lý thuyết xảy ra trong 2026 nếu xu hướng thay đổi, bất chấp quy mô thị trường khổng lồ. Bạc đã tăng hơn 100% kể từ đầu tháng 6/2025, điều này có thể kích thích niềm tin lạc quan - đặc biệt nếu Bitcoin bước vào năm mới trong tâm lý tốt hơn. Hiện tại, Bitcoin vẫn đang giao dịch thấp hơn khoảng 30% so với đỉnh lịch sử, trong khi Ethereum, mặc dù có cơ bản mạng lưới vững chắc, vẫn thấp hơn khoảng 45% so với đỉnh kỷ lục.

Bitcoin sẽ trở thành “bạc thứ hai” trong 2026?

Liệu Bitcoin, giống như năm 2020, có thể trở lại vị trí trung tâm trong 2026 và bắt đầu đạt hiệu suất tương tự như bạc trong 2025? Xét về góc nhìn vĩ mô, mô hình thường thấy là kim loại quý (nơi trú ẩn an toàn) di chuyển trước, sau đó Bitcoin mới theo sau. Vốn thường bắt đầu theo hướng phòng thủ và chỉ chuyển sang tài sản rủi ro sau đó.

Sau sụp đổ tháng 3/2020 (COVID), yếu tố chính là xung lực thanh khoản: Fed “bơm” thanh khoản vào thị trường, nhưng dòng vốn này không chảy ngay vào crypto - nó tìm kiếm an toàn trước. Vàng và bạc là những tài sản di chuyển đầu tiên. Vàng tăng từ khoảng 1.450 USD lên 2.075 USD vào tháng 8/2020, trong khi bạc nhảy từ 12 USD lên 29 USD cùng giai đoạn.

Trong khi đó, BTC mất khoảng 5 tháng để tích lũy trong vùng 9.000 - 12.000 USD, tương tự như xu hướng đi ngang hiện tại. Điểm bước ngoặt xuất hiện khi kim loại lập đỉnh: một khi vàng và bạc đạt đỉnh cục bộ (tháng 8/2020), vốn bắt đầu xoay vòng sang tài sản rủi ro, kích hoạt giai đoạn tiếp theo của chu kỳ.

Hiệu ứng xoay vòng 2020/2021: BTC tăng từ khoảng 12.000 USD lên 64.800 USD vào tháng 5/2021 (+550%), trong khi tổng vốn hóa crypto tăng gấp khoảng tám lần.

Hiện nay, vàng ở mức đỉnh lịch sử gần 4.550 USD và bạc khoảng 80 USD. Nếu khung này vẫn đúng, sự quan tâm đến kim loại có thể giảm trong 2026, tiềm năng chuyển sang BTC.

Một yếu tố bổ sung trong kịch bản là sự kiện thanh lý lớn vào ngày 10/10 (tương tự vụ tháng 3/2020). Thông thường, sau một “cú sốc” như vậy, BTC mất vài tháng để xây dựng lại cấu trúc trước khi bước vào xu hướng rõ ràng.

Điều gì có thể khác biệt năm 2026 so với 2020? Trong chu kỳ trước, thanh khoản chi phối hoàn toàn; lần này, một “gói hỗ trợ cấu trúc” có thể góp phần, bao gồm:

Khả năng bơm thanh khoản mới và cắt giảm lãi suất dự kiến,

Giảm bớt quy định / miễn trừ cho các ngân hàng,

Quy định thân thiện hơn với crypto ở Mỹ,

Các kịch bản chi trả tiền mặt trực tiếp cho công dân theo chính sách tài khóa,

Mở rộng ETF crypto giao ngay,

Tăng tiếp cận các nhà quản lý tài sản lớn, bao gồm Fidelity và BlackRock,

Khả năng có lãnh đạo Fed thân thiện với crypto hơn.

Việc vàng và bạc đi trước không phải tín hiệu giảm giá cho crypto. Bitcoin và thị trường rộng hơn thường chỉ di chuyển sau khi kim loại tạm nghỉ hoặc hạ nhiệt. Biến động hiện tại của BTC - cùng hiệu suất yếu hơn so với bạc và vàng - không nhất thiết báo hiệu khởi đầu thị trường gấu.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khái niệm chu kỳ 4 năm của Bitcoin có thể gợi ra kịch bản khác, tương tự năm 2022 hơn là 2020. Nhưng chu kỳ 4 năm có thể không còn mạnh như trước, do: hơn 90% BTC đã lưu hành, spot ETF đang hoạt động tại Mỹ, Fed trong 2026 có khả năng cắt giảm lãi suất thay vì tăng, môi trường pháp lý Mỹ thân thiện hơn với crypto và việc giảm quy định rộng rãi có thể hỗ trợ cơ bản.

Biểu đồ Bitcoin và Ethereum (D1)

Xem trên biểu đồ của cả hai đồng tiền điện tử, RSI đã tiến tới hoặc vượt mức 50, trong khi MACD cắt lên trên đường trung bình làm tăng khả năng giá tiếp tục đi lên. Kháng cự chính: BTC: khoảng 94.000 USD, giá đã nhiều lần bị từ chối tại khu vực này. ETH: khoảng 3.500 USD. Hỗ trợ chính: BTC: khoảng 86.000 USD ETH: khoảng 2.800 USD

Kế hoạch B: lưu ý rằng mức tương quan của Bitcoin với cổ phiếu và kim loại quý đang giảm, điều này trong lịch sử thường tiên đoán các đợt tăng giá và có thể báo hiệu quá trình “đáy dần”. Dĩ nhiên, cần nhớ rằng lịch sử không bắt buộc phải lặp lại.

Nguồn: xStation5

Nguồn: xStation5

BCMI, nhu cầu on-chain và dòng vốn ETF

Chỉ báo BCMI cho toàn bộ thị trường crypto giảm mạnh, cho thấy rủi ro thị trường gấu đang tăng.



Nguồn: CryptoQuant

Chỉ số on-chain vẫn phản ánh môi trường nhu cầu tiêu cực sâu sắc đối với Bitcoin.

Nguồn: CryptoQuant

Dòng vốn ETF đang suy giảm

Cán cân trong 10 phiên gần nhất là âm sâu đối với cả hai đồng tiền lớn nhất. Dòng tiền rút ròng từ các ETF Bitcoin trong phiên gần đây là lớn nhất trong một thời gian dài, đạt -275 triệu USD.

Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.