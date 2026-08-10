Berkshire công bố kết quả kinh doanh: Báo cáo đang cho thấy điều gì về hướng đi của thị trường?

Quỹ huyền thoại của Warren Buffett, hiện đã không còn có Warren Buffett điều hành, đã công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 vào thứ Bảy, ngày 8/8.

Kỳ vọng đối với kết quả kinh doanh của quỹ ở mức vừa phải. Và mặc dù “Nhà tiên tri xứ Omaha” đã nghỉ hưu, báo cáo mới nhất cho thấy ban lãnh đạo mới vẫn có thể gặp khó khăn trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng và lợi nhuận mà các cổ đông kỳ vọng.

Kết quả kinh doanh

Doanh thu tăng lên 101,8 tỷ USD, so với kỳ vọng khoảng 96,5 tỷ USD, tương đương mức tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận hoạt động của Berkshire tăng lên 12,9 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận ròng (GAAP) đạt tới 25,6 tỷ USD, bao gồm khoảng 12,6 tỷ USD lợi nhuận từ các khoản đầu tư. Hai chỉ tiêu này lần lượt tăng 107% và 155% so với cùng kỳ.

Điều này tương đương EPS 6 USD, cao hơn đáng kể so với mức đồng thuận 5 USD.

Tuy nhiên, cách trình bày lợi nhuận như trên không phản ánh hoàn toàn chính xác tình hình hoạt động của Berkshire trong quý II/2026.

Trong 12,9 tỷ USD lợi nhuận hoạt động của Berkshire:

326 triệu USD đến từ chênh lệch tỷ giá tích cực, trong khi cùng kỳ năm trước khoản mục này ghi nhận mức lỗ 877 triệu USD.

Nếu loại bỏ tác động này, tăng trưởng lợi nhuận hoạt động thực tế chỉ ở mức 5%.

Các mảng kinh doanh

Việc phân tích kết quả theo từng mảng hoạt động của tập đoàn sẽ cho thấy bức tranh rõ ràng hơn.

Bảo hiểm (hoạt động bảo hiểm) tạo ra 1,7 tỷ USD lợi nhuận, giảm so với cùng kỳ, chủ yếu do kết quả yếu kém của GEICO.

BNSF Railway mang về 1,56 tỷ USD, tăng 6%.

Berkshire Energy và mảng dịch vụ & bán lẻ lần lượt tăng trưởng thêm 27% và 24%, đạt tổng lợi nhuận hơn 5 tỷ USD. Mảng năng lượng đang hoạt động tích cực, chủ yếu nhờ nhu cầu gia tăng đối với hoạt động truyền tải năng lượng và vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, mảng dịch vụ & bán lẻ không thực sự tăng trưởng mạnh như con số trên cho thấy, bởi một phần đáng kể lợi nhuận đến từ việc hoàn trả các khoản thuế quan đã nộp trước đó.



Dòng tiền

Những kết quả trên giúp dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tăng từ 20,9 tỷ USD lên 21,6 tỷ USD, tương đương mức tăng 3,2%.

Dòng tiền tự do (FCF) đạt 11,02 tỷ USD, giảm so với 11,85 tỷ USD cùng kỳ năm trước, tương đương mức giảm 7%.

Mặc dù vậy, CEO mới vẫn công bố chương trình mua lại cổ phiếu kỷ lục trị giá 4,5 tỷ USD.

Phản ứng của thị trường nhìn chung khá thận trọng. Cổ phiếu Berkshire khi mở cửa phiên giao dịch sau báo cáo đang dao động thấp hơn nhẹ so với mức đóng cửa trước đó.

Phân bổ vốn

Điều đáng chú ý hơn đối với thị trường nói chung là những thông tin chưa đầy đủ về hoạt động mua cổ phiếu của Berkshire. Đây là một vấn đề đáng quan tâm bởi lượng tiền mặt khổng lồ mà Warren Buffett để lại, hơn 350 tỷ USD, đang bắt đầu được đưa trở lại thị trường. Trong quý II/2026, quỹ đã mua ròng gần 20 tỷ USD cổ phiếu, đánh dấu một sự thay đổi chính sách rõ rệt sau 14 quý liên tiếp bán ròng cổ phiếu.

Một trong những khoản đầu tư quan trọng nhất của Berkshire đang trở thành Alphabet. Quỹ đã mua thêm cổ phiếu của tập đoàn công nghệ này với tổng giá trị hơn 10 tỷ USD.

Hiệu suất Berkshire [BRKA.US] so với hợp đồng tương lai US500

Nguồn: xStation5

Đây là một tín hiệu rất đáng chú ý trong bối cảnh thị trường hiện tại. Berkshire đã phải mất tới 4 năm mới quay trở lại hoạt động mua cổ phiếu, với lần gần nhất quỹ mua vào là vào năm 2022. Cũng cần nhớ rằng, kể từ cú sụt giảm do đại dịch COVID-19 cho đến nay, Berkshire đã vượt trội so với thị trường chung khoảng 5% mỗi năm tính theo mức tăng trưởng kép.