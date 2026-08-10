Mở phiên Mỹ: Căng thẳng tại Eo biển Hormuz gây áp lực lên Phố Wall

Phiên giao dịch đầu tiên của tuần chưa thể tạo ra một xu hướng rõ ràng cho thị trường. Hợp đồng tương lai của các chỉ số chính trên Phố Wall đang ghi nhận mức giảm nhẹ khi mở cửa, khoảng 0,2%.

Trong bối cảnh không có các yếu tố kinh tế vĩ mô quan trọng hay báo cáo kết quả kinh doanh từ các doanh nghiệp lớn, thị trường một lần nữa tập trung vào tình hình bất ổn xoay quanh eo biển Hormuz. Mặc dù Tổng thống Mỹ và Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã đưa ra các tuyên bố liên quan, vẫn chưa có thỏa thuận nào được đạt được và gần như chưa có thông tin cụ thể về các điều khoản.

Sự lo lắng và thiếu kiên nhẫn của nhà đầu tư đang thể hiện rõ trên thị trường hàng hóa. Giá Brent đã quay trở lại trên 85 USD/thùng, trong khi giá khí đốt tự nhiên tại châu Âu đang tiến gần 60 EUR/MWh.

Theo những thông tin rời rạc từ các nguồn, trong đó có Reuters, phía Iran vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ các yêu cầu liên quan đến phí quá cảnh.

Trong nhóm MAG7 tăng giá, Alphabet hiện đang dẫn đầu, một phần được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào từ Berkshire. Trong khi đó, Microsoft và Apple đang diễn biến kém tích cực hơn.

SpaceX đang phục hồi, tăng 3%, một phần được hỗ trợ bởi sự lạc quan trước kết quả kinh doanh của Rocket Lab (hiện vẫn chưa được công bố).

Tin tức doanh nghiệp:

Apple (AAPL.US): Cổ phiếu giảm khoảng 1% sau khi nhận được khuyến nghị tiêu cực từ một ngân hàng đầu tư. Theo đánh giá của các chuyên gia phân tích, nguyên nhân chính đến từ áp lực lên biên lợi nhuận và khả năng định giá các mẫu iPhone mới.

Intel (INTC.US): Cổ phiếu nhà sản xuất chip Mỹ giảm tới 3% khi mở cửa sau khi công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu mới nhằm huy động vốn cho các khoản đầu tư. Quy mô đợt phát hành lên tới 15 tỷ USD.

Monday.com (MNDY.US): Cổ phiếu công ty cung cấp phần mềm giảm tới 9% sau khi công bố kết quả kinh doanh. Mặc dù kết quả vượt đáng kể kỳ vọng của thị trường (Doanh thu: 364,6 triệu USD so với 355 triệu USD; EPS: 1,48 USD so với 1,11 USD), triển vọng kinh doanh gây thất vọng rõ rệt đã khiến các cổ đông lo ngại.

HP (HPQ.US): Cổ phiếu tăng khoảng 6% sau khi nhận được khuyến nghị tích cực từ một công ty đầu tư. Trong báo cáo, các chuyên gia phân tích chỉ ra nhu cầu bổ sung được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư vào AI.

Barrick Mining (B.US): Cổ phiếu tập đoàn khai khoáng giảm khoảng 4% sau khi ký thỏa thuận dàn xếp với Newmont Corp liên quan đến liên doanh tại Nevada.

Phân tích kỹ thuật US100 (D1)

Giá đang tiến gần vùng kháng cự quanh 30.100 điểm. Động lực tăng đã suy yếu rõ rệt sau nhịp phục hồi mạnh từ vùng đáy cục bộ quanh 27.700 điểm, nhưng bên mua vẫn đang nắm quyền chủ động. Bên cạnh việc phá vỡ kênh giảm, tín hiệu tăng giá ngắn hạn còn được củng cố khi EMA25 vượt trở lại trên EMA50. Đường tín hiệu MACD và RSI chuẩn hóa (14) được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ bên mua trong những ngày tới, với mục tiêu tại 32.000 điểm. Điều kiện quan trọng để duy trì đà tăng trong ngắn hạn là bảo vệ vùng 30.000–29.900 điểm. Nguồn: xStation5.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô: