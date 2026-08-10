Lịch kinh tế: Trọng tâm sẽ chuyển sang dữ liệu lạm phát tháng 7 của Hoa Kỳ🚢

Hôm nay cần theo dõi điều gì?

Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay khá nhẹ, với sự kiện đáng chú ý duy nhất là quyết định của Ủy ban Chính sách Tiền tệ Romania lúc 14:00. Do đó, diễn biến địa chính trị đang là yếu tố chính dẫn dắt thị trường. Giá dầu Brent tăng lên quanh 84 USD/thùng sau khi Iran thắt chặt các điều kiện để mở cửa trở lại eo biển Hormuz, bao gồm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, chấm dứt phong tỏa và đình chỉ các hoạt động quân sự. Bên cạnh đó, vụ tấn công nhằm vào một tàu có liên quan đến ADNOC và cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào nhà máy lọc dầu Aramco tại Jazan đang mở ra một mặt trận thực sự thứ hai trong xung đột.

Biến động hiện đang xuất hiện rõ rệt ở một số công cụ tài chính ngay trước khi phiên giao dịch châu Âu bắt đầu. Nguồn: xStation

Trump hiện tập trung vào gây sức ép kinh tế thay vì tiến hành thêm các cuộc không kích, qua đó làm giảm khả năng đạt được thỏa thuận về eo biển Hormuz. Trong khi đó, BOJ đang phát tín hiệu về nguy cơ lạm phát tăng quá mức và khả năng tăng lãi suất vào tháng 9. Đồng yên giảm nhẹ, trong khi các đồng tiền khác chủ yếu dao động trong biên độ hẹp. Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm sau báo cáo việc làm Mỹ yếu hơn kỳ vọng vào thứ Sáu, qua đó làm giảm kỳ vọng về việc Fed sẽ nhanh chóng tăng lãi suất.

Mở cửa thị trường châu Âu và triển vọng tuần - Lịch doanh nghiệp

Hợp đồng tương lai DAX và Euro Stoxx 50 cho thấy thị trường có thể mở cửa cao hơn nhẹ, bất chấp giá dầu tiếp tục tăng.

Lịch kinh tế sẽ trở nên sôi động hơn vào thứ Tư với các báo cáo CPI của Đức và Mỹ, tiếp đó là CPI Ba Lan và GDP Anh vào thứ Năm, trước khi tuần giao dịch khép lại với các dữ liệu quan trọng từ Mỹ và Eurozone vào thứ Sáu. Nguồn: XTB

Các doanh nghiệp đáng chú ý dự kiến công bố kết quả kinh doanh trong tuần này bao gồm Cisco và Applied Materials.