Đồng USD và Nasdaq đối mặt với bài kiểm tra quan trọng

Sau cuộc họp của Fed trong tháng 7, khi cơ quan này không tăng lãi suất cũng như không đưa ra tín hiệu rõ ràng hơn về định hướng chính sách trong thời gian tới, kỳ vọng của thị trường đối với các đợt tăng lãi suất đã giảm đáng kể. Điều này đã gây áp lực lên đồng USD, đồng thời hỗ trợ thị trường chứng khoán tăng điểm.

Nhà đầu tư ngày càng nghi ngờ rằng lập trường mang tính "diều hâu" của Chủ tịch Fed mới sẽ được hiện thực hóa bằng các hành động cụ thể. Cần nhớ rằng gần đúng một năm trước, Kevin Warsh đã công khai đứng về phía Tổng thống Donald Trump, khi phát biểu trên FOX News rằng sự không hài lòng của ông Trump đối với cách điều hành chính sách tiền tệ của Jerome Powell là hoàn toàn có cơ sở. Khi đó, Warsh chỉ trích Fed vì đã quá chậm trong việc cắt giảm lãi suất và quá phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế mang tính trễ.

Do Fed có nhiệm vụ đảm bảo cả ổn định giá cả và tối đa hóa việc làm, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy thị trường lao động Mỹ đang hạ nhiệt đều có thể khiến kỳ vọng về lộ trình lãi suất tiếp tục được điều chỉnh theo hướng ôn hòa hơn.

Tuy nhiên, dữ liệu NFP trong những năm gần đây thường gây bất ngờ theo hướng tích cực. Trong 50 tháng gần nhất, số lượng việc làm phi nông nghiệp mới tạo ra đã vượt dự báo tới 35 lần.

Vậy chúng ta nên kỳ vọng điều gì? Hay đúng hơn là...

...chúng ta đã biết gì về thị trường lao động Mỹ?

Dữ liệu NFP gần nhất

Trong tháng 6, nền kinh tế Mỹ tạo thêm 49.000 việc làm, thấp hơn đáng kể so với dự báo 107.000 việc làm. Đồng thời, dữ liệu của hai tháng trước cũng bị điều chỉnh giảm tổng cộng 74.000 việc làm.

Tuy nhiên, mức trung bình 3 tháng vẫn duy trì ở mức tích cực (+111.000 việc làm) nhờ kết quả mạnh trong tháng 4 và tháng 5. Theo quan điểm của chúng tôi, sự sụt giảm trong tháng 6 chưa đủ để khẳng định thị trường lao động Mỹ đang suy yếu rõ rệt.

Hình 1: NFP và thành phần việc làm trong chỉ số ISM PMI (2020–2026)

Nguồn: XTB Research, 07.08.2026

ADP

Dữ liệu ADP tháng 7 một lần nữa gây thất vọng khi chỉ ghi nhận 44.000 việc làm mới, trong khi số liệu tháng 6 cũng bị điều chỉnh giảm xuống còn 95.000 việc làm, khiến triển vọng ngắn hạn trở nên kém tích cực hơn.

Khoảng cách giữa khu vực dịch vụ và công nghiệp tiếp tục nới rộng. Dịch vụ tạo thêm 47.000 việc làm, trong khi ngành công nghiệp mất 3.000 việc làm.

Giáo dục và y tế tiếp tục là động lực chính với 36.000 việc làm mới.

Tài chính (+10.000) và dịch vụ doanh nghiệp (+9.000) cũng ghi nhận kết quả tích cực.

Ngược lại, các ngành từng dẫn dắt tăng trưởng việc làm đang suy yếu. Du lịch và khách sạn cắt giảm 11.000 việc làm (mặc dù Mỹ đồng đăng cai World Cup), trong khi bán lẻ và logistics giảm 8.000 việc làm.

Diễn biến tiền lương cũng thu hút sự chú ý.

Mức tăng lương của những người giữ nguyên công việc ổn định ở 4,4% so với cùng kỳ.

Nhóm có mức tăng lương cao nhất là: Tài chính: +5,2%, Sản xuất: +5,0%

Chênh lệch theo quy mô doanh nghiệp ngày càng rõ:

Doanh nghiệp siêu nhỏ (dưới 20 nhân viên): +2,4%, Doanh nghiệp vừa và lớn: khoảng +4,7%

Những người chuyển việc ghi nhận mức tăng lương 7,0%, cao nhất kể từ tháng 8/2025.

Nhìn chung, tốc độ tạo việc làm mới đang chậm lại nhưng vẫn phù hợp với kịch bản "hạ cánh mềm" (soft landing). Ở nhiều lĩnh vực, thời gian tìm việc kéo dài hơn trước (thời gian thất nghiệp trung bình đã tăng lên 26 tuần), nhưng đây chưa phải là bức tranh toàn diện. Trong nhiều ngành trọng điểm, doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động phù hợp.

JOLTS

Cần lưu ý rằng dữ liệu JOLTS luôn chậm hơn khoảng một tháng so với các chỉ báo lao động khác, vì vậy chưa phản ánh đầy đủ tình hình hiện tại của nền kinh tế Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh địa chính trị và giá năng lượng biến động mạnh.

Tuy vậy, dữ liệu tháng 6 vẫn củng cố xu hướng "ít tuyển dụng - ít sa thải" (low hire - low fire) đã kéo dài nhiều tháng qua.

Tỷ lệ sa thải duy trì ở mức rất thấp 1,1%.

Tỷ lệ người lao động tự nguyện nghỉ việc cũng ở mức thấp 2,0%.

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu vẫn ở mức thấp, chỉ 199.000 đơn. Một dữ liệu tích cực nữa đã kéo đường trung bình 4 tuần xuống dưới mốc 200.000 đơn.

Đáng chú ý, chỉ hai tuần trước, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1969.

Nhà đầu tư sẽ tập trung vào điều gì hôm nay?

Bên cạnh số lượng việc làm phi nông nghiệp mới (NFP, dự báo 80.000 việc làm), thị trường sẽ đặc biệt theo dõi:

Các điều chỉnh đối với dữ liệu của hai tháng trước.

Tỷ lệ thất nghiệp (dự báo 4,2%).

Tăng trưởng tiền lương, cả theo tháng và theo năm (dự báo 3,5% YoY và 0,3% MoM).

Trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao (CPI 3,5%, lạm phát cơ bản 2,6%), diễn biến tiền lương có thể sẽ trở thành tâm điểm chú ý. Theo dự báo hiện tại, mức tăng lương khoảng 3,5% đồng nghĩa với việc thu nhập thực tế của người lao động gần như không tăng.

Hình 3: Lạm phát CPI và tăng trưởng tiền lương tại Mỹ (2007–2026)

Nguồn: XTB Research, 07.08.2026

Nếu dữ liệu thấp hơn kỳ vọng, điều đó sẽ làm gia tăng lo ngại về sức khỏe của người tiêu dùng Mỹ. Hiện nay, chi tiêu tiêu dùng phần lớn đang được duy trì nhờ rút bớt tiền tiết kiệm, khi tỷ lệ tiết kiệm đã giảm xuống chỉ còn khoảng 3%. Đồng thời, tăng trưởng chi tiêu cũng diễn ra không đồng đều giữa các nhóm thu nhập. Trong quý I, sau khi điều chỉnh theo lạm phát: 20% nhóm thu nhập cao nhất ghi nhận mức tăng chi tiêu 3,8%. 80% dân số còn lại gần như không tăng, chỉ 0,6%.

Ngược lại, nếu dữ liệu việc làm mạnh hơn kỳ vọng, điều đó có thể củng cố quan điểm của phe "diều hâu" trong FOMC rằng Fed vẫn cần tiếp tục tăng lãi suất. Việc thị trường lao động duy trì trạng thái "ít sa thải - ít tuyển dụng" sẽ cho phép các nhà hoạch định chính sách tập trung nhiều hơn vào áp lực lạm phát, vốn vẫn đang ở mức cao và chưa thể xem nhẹ.