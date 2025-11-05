Biên bản cuộc họp của BoJ 🚩USDJPY cố gắng phục hồi

Biên bản cuộc họp gần đây nhất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cho thấy lãi suất thực tại Nhật Bản vẫn đang ở mức rất thấp, và một đợt tăng lãi suất có thể diễn ra nếu được dữ liệu kinh tế ủng hộ. Dưới đây là những điểm chính trong biên bản:

Các thành viên đồng ý rằng mức độ bất định vẫn cao liên quan đến diễn biến chính sách thương mại và tác động của chúng đối với nền kinh tế.

Một số thành viên cho rằng chính sách tiền tệ hiện tại nên được duy trì để có thêm thời gian đánh giá ảnh hưởng của các thay đổi trong chính sách thương mại đến kinh tế trong nước, thị trường quốc tế và giá cả.

Một thành viên nhận định rằng BoJ nên hỗ trợ nền kinh tế thông qua chính sách tiền tệ, vì tăng trưởng có thể tạm thời chậm lại do tác động của thuế quan từ Mỹ.

Một thành viên khác lưu ý rằng sẽ chưa muộn nếu BoJ chờ thêm các dữ liệu kinh tế cụ thể trước khi tiếp tục bình thường hóa chính sách.

Một người tham dự nhấn mạnh rằng các điều kiện để tăng lãi suất đang dần hình thành, tuy nhiên BoJ nên tránh khiến thị trường bất ngờ bằng việc hành động quá sớm.

Một thành viên khác cho rằng có thể đây là thời điểm thích hợp để nối lại việc tăng lãi suất, vì đã hơn nửa năm trôi qua kể từ lần tăng gần nhất — dù vậy, nên thận trọng do vẫn còn bất định về mức độ suy giảm của kinh tế Mỹ.

Một thành viên chỉ ra tầm quan trọng của việc xác định chắc chắn, dựa trên lợi nhuận doanh nghiệp và dữ liệu đàm phán lương sơ bộ, rằng xu hướng tăng lương gần đây sẽ không bị gián đoạn.

Một người tham dự đề xuất BoJ nên điều chỉnh lãi suất một cách từ tốn và ổn định, dựa trên nhiều thông tin sắp tới, bao gồm kết quả lợi nhuận nửa đầu năm và triển vọng cả năm của doanh nghiệp.

Một thành viên nhận xét rằng việc hoãn tăng lãi suất có thể giúp làm rõ hơn triển vọng kinh tế Mỹ, mặc dù chi phí của việc chờ đợi sẽ dần tăng lên.

Một số thành viên thảo luận về cân bằng giữa chi phí và lợi ích của việc tiếp tục chờ đợi, đồng thời nhắc lại kinh nghiệm lâu dài của Nhật Bản với tình trạng giảm phát.

Một thành viên nhấn mạnh rằng BoJ nên duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng miễn là kỳ vọng lạm phát vẫn chưa được củng cố vững chắc.

Một số thành viên lưu ý rằng lợi nhuận của các nhà xuất khẩu hiện vẫn có “vùng đệm” chống lại tác động của thuế quan Mỹ, nhờ đồng yên yếu trong những năm gần đây.