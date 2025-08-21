Rủi ro lạm phát cao hơn so với rủi ro về việc làm!

Biên bản cuộc họp FOMC tháng 7:

Đa số thành viên FOMC cho rằng rủi ro lạm phát cao hơn so với rủi ro về việc làm, đặc biệt trong bối cảnh sự bất định liên quan đến thuế quan vẫn đang tiếp diễn.

Các nhà hoạch định chính sách giữ nguyên lãi suất liên bang ở mức 4,25% – 4,5%, viện dẫn cả tăng trưởng kinh tế ở mức vừa phải và áp lực lạm phát dai dẳng.

Một số quan chức nhấn mạnh rằng lạm phát đã duy trì trên mức 2% trong thời gian dài, làm dấy lên lo ngại về việc kỳ vọng lạm phát dài hạn có thể mất neo.

Ủy ban đã tranh luận liệu tác động từ thuế quan chỉ mang tính tạm thời hay có thể gây ra một cú sốc lạm phát kéo dài.

Tác động đầy đủ của thuế quan lên giá cả, đặc biệt là đối với hàng tiêu dùng, được cho là sẽ cần thời gian mới bộc lộ.

Việc số liệu tăng trưởng việc làm bị điều chỉnh giảm và tỷ lệ thất nghiệp tăng (hiện ở mức 4,2%) phản ánh dấu hiệu chậm lại của thị trường lao động, củng cố lập luận của phe bất đồng quan điểm kêu gọi cắt giảm lãi suất.

Lo ngại về định giá tài sản cao tiếp tục được nêu ra, cho thấy rủi ro đối với ổn định tài chính.

Biên bản được công bố ngay trước bài phát biểu quan trọng của Jerome Powell tại Jackson Hole, nơi có thể xuất hiện thêm manh mối về chính sách.

Áp lực chính trị lên Fed ngày càng tăng, khi Nhà Trắng kêu gọi hạ lãi suất và yêu cầu loại bỏ Thống đốc Lisa Cook sau cáo buộc gian lận.

Ủy ban sẽ xem xét lại chính sách trong cuộc họp giữa tháng 9 với các dữ liệu cập nhật về việc làm và lạm phát.

Nhìn chung, biên bản được đánh giá là mang tính “diều hâu”, do nhấn mạnh vào rủi ro lạm phát. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng quyết định gần nhất của Fed được đưa ra trước khi công bố dữ liệu NFP tháng 7 rất yếu, yếu tố này có thể tác động đến các cuộc thảo luận chính sách sắp tới. Phản ứng thị trường nhìn chung là rất yếu và mờ nhạt, do nhà đầu tư đang chờ đợi bài phát biểu của Powell tại Jackson Hole để có định hướng rõ ràng hơn.

Nguồn: xStation