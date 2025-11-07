CẬP NHẬT MỚI: Báo cáo việc làm của Canada mạnh mẽ, đồng CAD phục hồi💡

Thay đổi ròng về việc làm trong tháng 10: tăng 66.600 việc làm (dự báo: -5.000; kỳ trước: 60.400)

Tỷ lệ thất nghiệp: 6,9% (dự báo 7,1%; kỳ trước 7,1%)

Tiền lương theo giờ của nhân viên làm việc dài hạn (so với cùng kỳ năm trước): 4,0% (dự báo 3,5%; kỳ trước 3,6%)

Mức tăng việc làm trong tháng 10 năm 2025 chủ yếu đến từ ngành bán buôn và bán lẻ, nơi tăng thêm 41.000 việc làm (+1,4%), bù đắp cho mức giảm 21.000 việc làm trong tháng trước. Việc làm cũng tăng trong ngành vận tải và kho bãi (+30.000; +2,8%) và ngành thông tin, văn hóa và giải trí (+25.000; +3,0%), mặc dù tổng số người làm việc trong các lĩnh vực này vẫn ổn định so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, ngành xây dựng giảm 15.000 việc làm (-0,9%) trong tháng 10, vẫn ở mức gần như ổn định so với cùng kỳ năm trước nhưng thấp hơn 38.000 việc làm so với đỉnh đầu năm 2025. Từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2025, việc làm trong khu vực công nghiệp giảm 54.000 (-1,3%), chủ yếu do sự sụt giảm trong ngành xây dựng và sản xuất, trong khi khu vực dịch vụ tăng thêm 142.000 việc làm (+0,8%). Nguồn: Cơ quan Thống kê Canada (StatCan)