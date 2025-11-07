Hensoldt vươn lên nhờ lượng đơn hàng tồn đọng kỷ lục và kế hoạch tăng trưởng!

Các kế hoạch đầu tư vào sản xuất và công nghệ cảm biến mới giúp Hensoldt chuẩn bị cho việc mở rộng quy mô hoạt động, đồng thời có thể trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng tiếp theo cho doanh nghiệp.

Vị thế thị trường mạnh mẽ trong các mảng radar, cảm biến và quang điện tử — những lĩnh vực được chính phủ Đức và Liên minh châu Âu hỗ trợ — mang lại cho công ty lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Kho đơn hàng kỷ lục trị giá 7,1 tỷ euro mang lại cho Hensoldt khả năng dự báo doanh thu vững chắc trong những năm tới, đồng thời khẳng định năng lực thực hiện các hợp đồng dài hạn trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ.

Cổ phiếu Hensoldt đang tăng mạnh sau khi công ty công bố kết quả 9 tháng đầu năm 2025, cho thấy mức tồn đọng đơn hàng kỷ lục và khẳng định vị thế vững chắc trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ. Mức backlog kỷ lục 7,1 tỷ euro mang lại khả năng dự báo doanh thu ổn định trong những năm tới, đồng thời chứng minh rằng Hensoldt có khả năng giành và thực hiện các hợp đồng dài hạn trong một phân khúc công nghệ đòi hỏi cao. Bên cạnh đó, tăng trưởng doanh thu và biên lợi nhuận EBITDA cho thấy công ty không chỉ giành được đơn hàng mà còn thực hiện chúng hiệu quả, phản ánh khả năng kiểm soát chi phí và lợi nhuận vững chắc.

Số liệu tài chính quan trọng

Doanh thu: 1,54 tỷ euro

EBITDA điều chỉnh: 211 triệu euro (biên lợi nhuận khoảng 13,7%)

Đơn hàng mới: 2,02 tỷ euro (+8,7% so với cùng kỳ)

Backlog (tồn đọng đơn hàng): 7,1 tỷ euro – mức cao nhất trong lịch sử công ty

Tỷ lệ book-to-bill: 1,6–1,9×

Kế hoạch đầu tư: khoảng 1 tỷ euro để mở rộng sản xuất và phát triển công nghệ cảm biến mới

Kho đơn hàng kỷ lục giúp Hensoldt có tầm nhìn doanh thu dài hạn, đặc biệt quan trọng trong ngành quốc phòng, nơi hợp đồng có chu kỳ sản xuất phức tạp và kéo dài. Tăng trưởng doanh thu và cải thiện biên EBITDA phản ánh khả năng thực hiện dự án hiệu quả và tình hình hoạt động ổn định của doanh nghiệp.

Hensoldt đang ở vị thế thuận lợi trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ, hoạt động trong các mảng radar, cảm biến và quang điện tử, vốn được chính phủ Đức và Liên minh châu Âu hỗ trợ mạnh mẽ. Các kế hoạch đầu tư vào mở rộng sản xuất và phát triển công nghệ giúp công ty chuẩn bị cho quy mô hoạt động lớn hơn, đóng vai trò chất xúc tác cho tăng trưởng trong tương lai. Thị trường phản ứng tích cực với kết quả này, thể hiện qua đà tăng nhanh của cổ phiếu, củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng phát triển của công ty.

Tuy nhiên, một số rủi ro vẫn cần được lưu ý. Dù biên lợi nhuận đang cải thiện, kết quả hoạt động ngắn hạn có thể chịu áp lực. Trong nửa đầu năm 2025, biên lợi nhuận của mảng cảm biến đã sụt giảm. Backlog lớn không đồng nghĩa với doanh thu được ghi nhận ngay, vì việc thực hiện hợp đồng phụ thuộc vào yếu tố vận hành và chuỗi cung ứng. Hensoldt vẫn nhạy cảm với ngân sách quốc phòng quốc gia, cũng như yếu tố vĩ mô toàn cầu như biến động tỷ giá, chi phí nguyên vật liệu và logistics. Nhu cầu thị trường ngày càng cao buộc công ty không chỉ giành hợp đồng, mà còn phải chứng minh khả năng thực thi và sinh lời trong môi trường ngày càng cạnh tranh.

Nguồn: xStation5