Chip đắt hơn, thiết bị đắt hơn – TSMC đang thay đổi luật lệ!

Chi phí sản xuất cao hơn có thể dẫn đến giá bán của các dòng điện thoại thông minh và máy tính cao cấp tăng lên, hoặc khiến biên lợi nhuận của các nhà sản xuất thiết bị bị thu hẹp.

Chi phí sản xuất cao hơn có thể dẫn đến giá bán của các dòng điện thoại thông minh và máy tính cao cấp tăng lên, hoặc khiến biên lợi nhuận của các nhà sản xuất thiết bị bị thu hẹp.

Chi phí sản xuất cao hơn có thể dẫn đến giá bán của các dòng điện thoại thông minh và máy tính cao cấp tăng lên, hoặc khiến biên lợi nhuận của các nhà sản xuất thiết bị bị thu hẹp.

Chi phí sản xuất cao hơn có thể dẫn đến giá bán của các dòng điện thoại thông minh và máy tính cao cấp tăng lên, hoặc khiến biên lợi nhuận của các nhà sản xuất thiết bị bị thu hẹp.

Chi phí sản xuất cao hơn có thể dẫn đến giá bán của các dòng điện thoại thông minh và máy tính cao cấp tăng lên, hoặc khiến biên lợi nhuận của các nhà sản xuất thiết bị bị thu hẹp.

Chi phí sản xuất cao hơn có thể dẫn đến giá bán của các dòng điện thoại thông minh và máy tính cao cấp tăng lên, hoặc khiến biên lợi nhuận của các nhà sản xuất thiết bị bị thu hẹp.

Việc tăng giá của TSMC sẽ áp dụng đối với các loại chip cung cấp cho Apple, Samsung và các nhà sản xuất Android khác.

Việc tăng giá của TSMC sẽ áp dụng đối với các loại chip cung cấp cho Apple, Samsung và các nhà sản xuất Android khác.

Việc tăng giá của TSMC sẽ áp dụng đối với các loại chip cung cấp cho Apple, Samsung và các nhà sản xuất Android khác.

Việc tăng giá của TSMC sẽ áp dụng đối với các loại chip cung cấp cho Apple, Samsung và các nhà sản xuất Android khác.

Việc tăng giá của TSMC sẽ áp dụng đối với các loại chip cung cấp cho Apple, Samsung và các nhà sản xuất Android khác.

Việc tăng giá của TSMC sẽ áp dụng đối với các loại chip cung cấp cho Apple, Samsung và các nhà sản xuất Android khác.

Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) — nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới — đã công bố kế hoạch tăng giá từ 8–10% đối với các bộ vi xử lý tiên tiến nhất, bắt đầu có hiệu lực từ năm 2026. Sự điều chỉnh này sẽ ảnh hưởng đến các chip sử dụng trong điện thoại thông minh cao cấp, máy tính hiệu năng cao và hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) — bao gồm bộ vi xử lý của Apple và các chip chủ chốt từ các nhà sản xuất Android hàng đầu.

Mức tăng chi phí lớn nhất liên quan đến quy trình sản xuất 2 nanomet mới, vốn sẽ cung cấp sức mạnh cho các thiết bị thế hệ tiếp theo. Nguyên nhân chủ yếu đến từ các khoản đầu tư khổng lồ của TSMC vào nhà máy và thiết bị tiên tiến cần thiết để sản xuất loại chip này. Các nhà sản xuất điện thoại thông minh và máy tính sẽ phải quyết định hoặc chấp nhận chi phí tăng trong biên lợi nhuận của mình, hoặc chuyển phần chi phí này sang người tiêu dùng, điều này có thể dẫn đến giá thiết bị mới tăng cao hơn.

Apple dự kiến sẽ chỉ sử dụng bộ xử lý 2 nanomet trong một số mẫu iPhone 18 nhất định, cho thấy chi phí cao có thể hạn chế việc phổ biến công nghệ mới trên toàn bộ dòng sản phẩm. Samsung, Qualcomm và MediaTek cũng được dự báo sẽ gặp những thách thức tương tự, có thể khiến giá điện thoại Android cao cấp tăng trong năm 2026. Về mặt tài chính, việc tăng giá chip sẽ giúp TSMC tăng doanh thu, đồng thời nhờ vị thế thống trị trên thị trường, công ty có thể duy trì hoặc thậm chí cải thiện lợi nhuận, bất chấp chi phí sản xuất tăng. Các khách hàng của TSMC sẽ phải lựa chọn giữa việc chuyển chi phí sang người tiêu dùng hoặc chấp nhận giảm biên lợi nhuận, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá thiết bị hoặc lợi nhuận của các nhà sản xuất phần cứng.

Về dài hạn, chính sách giá mới của TSMC phản ánh xu hướng chung của ngành: Chi phí sản xuất chip tiên tiến ngày càng cao đang trở thành chuẩn mực mới, trong khi nhu cầu tăng mạnh đối với chip AI và hiệu năng cao giúp TSMC củng cố vị thế tài chính và thị phần của mình.