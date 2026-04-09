Biểu đồ trong ngày: VÀNG mất đà tăng trưởng giữa vòng xoáy chiến tranh và bất định chính sách 🟡 (09.04.2026)

Các hợp đồng vàng đã rơi vào trạng thái đình trệ bất chấp nỗ lực bứt phá lên trên đỉnh cục bộ gần vùng 2.770 USD/ounce vào ngày hôm qua. Sự sụt giảm biến động của loại hàng hóa vốn là động lực tăng trưởng chính trong suốt năm 2025 này cho thấy tâm lý thị trường đang trở nên trì trệ trước sự mong manh của lệnh đình chiến tại Trung Đông, cùng những bất định về lộ trình chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ trong tương lai.
Sau khi hình thành mô hình nến búa ngược (inverted hammer) vào hôm qua, giá VÀNG đã đi ngang quanh ngưỡng 2.720-2.730 USD. Chỉ báo RSI duy trì ở mức trung tính, thấp hơn một chút so với mốc 50, làm nổi bật sự thiếu hụt phương hướng rõ rệt tại một trong những thị trường vốn dĩ biến động mạnh nhất những tháng gần đây. Những lo ngại tương tự cũng đang tác động lên lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm (TNOTE, đường màu xanh), khi thị trường đang trong trạng thái "nín thở" chờ đợi báo cáo chỉ số lạm phát PCE được công bố vào hôm nay. Nguồn: xStation5
Những yếu tố nào đang ảnh hưởng giá Vàng?
Sự mong manh của lệnh đình chiến: Tâm lý e ngại rủi ro đang quay trở lại khi các quan chức cấp cao của Iran đưa ra những tuyên bố đanh thép. Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Ghalibaf, hôm nay đã cáo buộc Hoa Kỳ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mới chỉ kéo dài được hai tuần. Sự thiếu tin tưởng sâu sắc giữa Tehran và Washington đang trở thành rào cản lớn nhất cho bất kỳ nỗ lực ổn định nào tại khu vực.
"Điểm nóng" Lebanon và quyền làm giàu Uranium: Mặc dù một số nhà đầu tư cho rằng biên bản họp FOMC công bố hôm qua đã "lỗi thời", nhưng tài liệu này giải thích phần lớn lý do cho sự thiếu đồng thuận về lộ trình lãi suất và hệ quả là sức hấp dẫn tương đối của vàng so với các loại trái phiếu sinh lời. Sau cú sốc giá năng lượng, những tranh luận về khả năng tăng lãi suất đã quay trở lại trong nội bộ Fed; tuy nhiên, quan điểm diều hâu này đang bị kìm hãm bởi nỗi lo ngại về sự sụp đổ đột ngột của thị trường lao động nếu cú sốc nguồn cung kéo dài. Xác suất xảy ra tình trạng lạm phát đình trệ (stagflation) đang ngày càng tăng, khi giá cả leo thang do dầu mỏ kết hợp với làn sóng sa thải để cắt giảm chi phí, gây rủi ro cho cả hai mục tiêu cốt lõi của Fed, khiến chính sách tiền tệ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa một bên là lạm phát và một bên là đình trệ kinh tế.
Thị trường đang rơi vào trạng thái lưỡng lự về kịch bản cốt lõi: Dù triển vọng về các đợt tăng lãi suất quyết liệt từ phía Mỹ đã hạ nhiệt, nhưng thay thế vào đó lại là một trạng thái lấp lửng và chờ đợi. Thị trường hoán đổi hiện chỉ phản ánh 25% khả năng sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất duy nhất từ nay đến cuối năm 2026 (để so sánh, bà Michelle Bowman của FOMC gần đây đã ủng hộ tới ba đợt cắt giảm). Sau cùng, triển vọng lạm phát hiện đang hoàn toàn phụ thuộc vào diễn biến xung đột tại Trung Đông; những biến động tiếp theo trong tâm lý nhà đầu tư sẽ chỉ càng làm cho việc dự đoán các thị trường như VÀNG hay trái phiếu kho bạc (TNOTE) trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Tổng hợp ngày: Giá dầu lùi về dưới mốc 100 USD giữa bối cảnh ngừng bắn
CẬP NHẬT MỚI: Đồng USD "bất động" trước dữ liệu lỗi thời
➡️EUR/USD giảm xuống dưới 1.17 trước thềm cuộc họp FOMC.
CẬP NHẬT MỚI: Tồn kho dầu tăng, dự trữ nhiên liệu giảm
