Bitcoin giảm 3%, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 13 tháng 4 📉

Bitcoin đang điều chỉnh trong ngày hôm nay xuống dưới mốc 72.000 USD, và trên khung thời gian ngày (D1), chúng ta có thể thấy chỉ báo RSI đã giảm xuống mức gần vùng “quá bán” (oversold) ở 32,6. Tuy nhiên, các đáy thị trường trong lịch sử thường xuất hiện khi RSI ở mức thấp hơn đáng kể so với hiện tại, điều này cho thấy nếu đây thực sự là một nhịp giảm mới, có thể vẫn còn quá sớm để kỳ vọng xu hướng giảm sẽ ổn định.
-
Dữ liệu on-chain cho thấy các cá voi (whales) đã tạm dừng hoạt động tích lũy Bitcoin, một mô hình trong lịch sử thường xuất hiện trước những giai đoạn suy yếu trong các thị trường gấu của tiền điện tử.
-
Dựa trên chu kỳ halving trong quá khứ, một vùng đáy tiềm năng của Bitcoin có thể hình thành vào đầu mùa thu năm 2026, trong khi nhu cầu trên thị trường giao ngay (spot demand) vẫn còn tương đối yếu.
-
Xét về yếu tố mùa vụ, giai đoạn mùa hè thường là thời kỳ kém tích cực đối với thị trường tiền điện tử, và Bitcoin đang giảm giá trong ngày hôm nay bất chấp việc các thị trường chứng khoán toàn cầu liên tục thiết lập những mức tăng kỷ lục.
-
Các kim loại quý cũng đang chịu áp lực tương tự như thị trường tiền điện tử, khi nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng theo hướng các ngân hàng trung ương sẽ duy trì lập trường chống lạm phát cứng rắn hơn đôi chút so với bối cảnh vào giai đoạn chuyển giao giữa năm 2025 và 2026.
Bitcoin (khung D1)
Nguồn: xStation5
Nhìn vào biểu đồ khung thời gian 1 giờ (H1), Bitcoin vẫn đang di chuyển trong một kênh giá giảm và hiện giao dịch gần khu vực giữa của kênh này. Các vùng hỗ trợ quan trọng hiện nằm quanh 67.000 USD và khu vực 60.000 - 61.000 USD.
Nguồn: xStation5
Mở phiên Mỹ: Cổ phiếu công nghệ leo dốc, giá dầu tăng mạnh trở lại
Thị trường nổi bật: OIL (01.06.2026)
Lịch kinh tế: Những sự kiện quan trọng nhất trong ngày và trong tuần❓
Tóm tắt thị trường: Nvidia và Microsoft thổi bùng sự lạc quan của thị trường⚡
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.