CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu ISM ngành sản xuất Mỹ cho kết quả trái chiều

01.06.2026 - Dữ liệu ISM Sản xuất Mỹ (tháng 5):
ISM Manufacturing - Chỉ số tổng hợp: 54 (Dự báo: 53 ; Trước đó: 52,7)
ISM Manufacturing - Chỉ số việc làm: 48,6 (Trước đó: 46,4)
ISM Manufacturing - Chỉ số giá cả: 82,1 (Dự báo: 85,5 ; Trước đó: 84,6)
ISM Manufacturing - Đơn hàng mới: 56,8 (Trước đó: 54,1)
PMI Manufacturing: 55,1 (Dự báo: 55,3 ; Trước đó: 54,5)
Báo cáo ISM cho thấy nhu cầu trong lĩnh vực sản xuất vẫn rất mạnh, đạt mức cao nhất trong vòng bốn năm, đồng thời ghi nhận sự gia tăng việc làm - điều đã trở nên khá hiếm trong thời gian gần đây. Số lượng đơn hàng mới cũng tăng lên đáng kể.
Tuy nhiên, chỉ số giá cả lại thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường (82,1 so với 85,5).
Trong bối cảnh thị trường hiện tại, điều này có thể cho thấy khả năng duy trì biên lợi nhuận của các nhà sản xuất đang suy giảm mạnh.
Đồng USD đã suy yếu nhẹ sau khi dữ liệu được công bố, tuy nhiên biến động tổng thể này cũng chịu ảnh hưởng bởi các tin tức liên quan đến Iran.
