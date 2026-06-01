Mở phiên Mỹ: Cổ phiếu công nghệ leo dốc, giá dầu tăng mạnh trở lại

Một tuần giao dịch mới trên thị trường chứng khoán Mỹ khởi đầu với tâm lý trái chiều. US100 tăng khoảng 0,2–0,3% khi mở cửa phiên, US500 đi ngang, trong khi US2000 giảm khoảng 0,7%.

Hiện tại, thị trường đang chứng kiến sự đối đầu giữa xu hướng tăng mạnh mẽ và bền bỉ tập trung vào các công ty công nghệ với những tiếng nói hoài nghi ngày càng lớn, được hỗ trợ bởi các tin tức từ Trung Đông.

Mặc dù tâm lý thị trường cho thấy một tuyên bố hòa bình giữa Mỹ và Iran về cơ bản đã được ký kết hoặc sẽ sớm được ký kết, tình hình thực tế vẫn chưa rõ ràng. Lệnh ngừng bắn vẫn còn mong manh và Eo biển Hormuz có tầm quan trọng chiến lược vẫn đang đóng cửa. Mới đêm qua, CENTCOM đã xác nhận một cuộc tấn công của Iran nhằm vào các cơ sở của Mỹ tại Kuwait.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô

Tại Mỹ, thị trường sẽ đón nhận các dữ liệu ISM và PMI của lĩnh vực sản xuất.

Thị trường kỳ vọng chỉ số giá sản xuất sẽ tăng lên 55,3 điểm trong tháng 5.

Chỉ số sản xuất ISM chính được dự báo tăng lên 53 điểm.

US100 (D1)

Chỉ số này đã duy trì động lực tăng mạnh kể từ khi bứt phá khỏi vùng đáy cục bộ hồi tháng 3. RSI vẫn ở mức cao, MACD đang dần ổn định trở lại, nhưng cấu trúc các đường EMA vẫn cho thấy xu hướng tăng rõ ràng. Vùng kháng cự quan trọng nằm tại mức thoái lui Fibonacci 23,6% (~30.485 điểm). Vùng hỗ trợ đầu tiên cho phe mua nằm quanh ~29.730 điểm. Nếu mức Fibonacci 23,6% bị phá vỡ trong thời gian tới, mục tiêu tiếp theo của phe mua sẽ là khu vực quanh 31.755 điểm. Nguồn: xStation5

Tin tức doanh nghiệp