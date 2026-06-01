Các quỹ đang mua cổ phiếu - điều này có đúng sự thật?

Goldman Sachs đã công bố một báo cáo đáng chú ý cho thấy hoạt động mua cổ phiếu Mỹ đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong vòng 6 tháng. Liệu điều này có đồng nghĩa với sự lạc quan tuyệt đối của các nhà đầu tư tổ chức đối với thị trường chứng khoán Mỹ?

Tâm lý thị trường hiện đang rất không đồng đều; các giao dịch mua trên thị trường chủ yếu tập trung vào ETF và cổ phiếu. Tuy nhiên, một chi tiết quan trọng không dễ nhận thấy trong báo cáo là, theo các phân tích của Bloomberg, phần lớn hoạt động mua cổ phiếu thực chất là các giao dịch "short cover" - tức mua lại cổ phiếu để hạn chế thua lỗ từ các vị thế bán khống (short).

Đỉnh cục bộ của các vị thế mua ròng (open interest) của các nhà quản lý tài sản (theo dữ liệu TFF) đã xuất hiện vào năm 2024, khi tỷ lệ này ở mức khoảng 27%. Chỉ vài tháng trước, con số này vẫn gần 25%, nhưng hiện nay đã giảm xuống chỉ còn khoảng 15%.

Dựa trên dữ liệu của Goldman Sachs, có thể thấy ba xu hướng tiêu cực ở ba nhóm ngành khác nhau.

Tài chính - Mức phân bổ vốn đã tăng gấp 6 lần, nhưng tổng tỷ trọng phân bổ vẫn đang ở mức thấp nhất trong 5 năm. Điều quan trọng là gần như toàn bộ mức độ tiếp xúc với ngành này đều tập trung vào các ngân hàng.

Công nghiệp - Tâm lý bi quan đối với ngành công nghiệp Mỹ vẫn còn rất mạnh. Dòng vốn ròng giảm trong 7 trên 8 tuần gần nhất. Các vị thế bán khống trong lĩnh vực này hiện đang ở mức cao nhất kể từ năm 2024.

Chất bán dẫn - Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, nhiều tổ chức lớn (bao gồm cả Goldman Sachs) đã tuyên bố thanh lý một phần đáng kể danh mục đầu tư trong ngành bán dẫn.

Điều này có đồng nghĩa với việc thị trường chắc chắn sẽ giảm?

Không. Tuy nhiên, nó cho thấy một vấn đề rõ ràng. Các đặc điểm và điều kiện hiện tại của thị trường phái sinh khiến các đợt điều chỉnh thường nông hơn, trong khi các nhịp tăng giá lại trở nên mạnh hơn.

Mức biến động "trên giấy tờ" thấp đang che giấu những rủi ro thực sự. Các nhà quản lý quỹ vẫn duy trì quan điểm tích cực, nhưng động lực hỗ trợ cho tâm lý này đang dần cạn kiệt.

Hiện tại, thị trường đang sống dựa trên những kỳ vọng ngày càng thiếu thực tế về:

Một kết thúc nhanh chóng cho cuộc xung đột với Iran.

Những lợi nhuận ngày càng mang tính suy đoán từ các khoản đầu tư liên quan đến AI.

Dựa trên các chỉ báo và mức định giá hiện tại, thị trường đang tự đặt mình vào nguy cơ đối mặt với một đợt điều chỉnh rất mạnh nếu kịch bản kinh tế vĩ mô mà nhà đầu tư đang kỳ vọng thay đổi rõ rệt.

VIX (D1)

Chỉ số biến động VIX hiện đang dao động gần vùng đáy của kênh giao dịch mà nó đã duy trì kể từ khoảng năm 2024. Nguồn: xStation5