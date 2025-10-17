Đọc thêm
19:50 · 17 tháng 10, 2025

Bitcoin giảm xuống dưới vùng hỗ trợ quan trọng 📉

Điểm nổi bật
Điểm nổi bật
  • Bitcoin giảm xuống mức 105.000 USD nằm dưới đường EMA200
  • Tâm lý tiêu cực trên Phố Wall gây áp lực lên tiền điện tử

Giá Bitcoin hôm nay giảm hơn 2%, kiểm tra khu vực quanh $105,000 — nằm dưới đường EMA 200 ngày (đường màu đỏ), vốn về mặt biểu tượng phân tách xu hướng giảm và xu hướng tăng. Ngưỡng kháng cự chính hiện tại nằm quanh $110,000, nơi EMA 200 ngày đã chuyển từ hỗ trợ thành kháng cự. Các đợt giảm của các chỉ số chứng khoán Mỹ đang gây áp lực lên thị trường tiền điện tử.

Nguồn: xStation5

