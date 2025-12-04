Dollar General công bố báo cáo thu nhập - Tăng trưởng hai chữ số

Dollar General, một trong những nhà bán lẻ hàng đầu tại Mỹ, đã công bố kết quả kinh doanh quý III/2025. Bất chấp (hoặc có lẽ nhờ vào) bối cảnh ảm đạm trên thị trường lao động và tâm lý người tiêu dùng, chuỗi cửa hàng này đã báo cáo kết quả rất khả quan, kéo theo đà tăng mạnh của cổ phiếu. Kết thúc phiên giao dịch, giá cổ phiếu của công ty tăng tới 12%.

Doanh thu trong quý giảm xuống 10,60 tỷ USD, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu vẫn tăng đáng kể.

Điểm sáng nhất trong báo cáo là khả năng sinh lời, với EPS đạt 1,28 USD, vượt dự báo thị trường hơn 30%.

Doanh số bán hàng trên cùng hệ thống (LfL) tăng 4%.

Biên lợi nhuận gộp tăng lên 29,9%, cao hơn 1 điểm % so với cùng kỳ.

Lợi nhuận ròng tăng 43,8% YoY, đạt 282,7 triệu USD.

Ban lãnh đạo cũng cho biết công ty đã mở thêm 196 cửa hàng mới, nâng cấp 1.100 cửa hàng, và công bố cổ tức 0,59 USD. Công ty đặt kỳ vọng tăng trưởng doanh thu thuần năm tới ở mức 4,7 - 4,9%, cao hơn dự báo trước đó là 4,3 - 4,8%.

Nhà đầu tư đang tỏ ra gần như hưng phấn trước kết quả đầy tích cực này, nhất là trong bối cảnh lo ngại về sức khỏe của người tiêu dùng Mỹ. Tuy nhiên, những lo lắng về thị trường lao động và rủi ro suy thoái có thể lại trở thành điểm có lợi cho những doanh nghiệp như Dollar General. Chuỗi cửa hàng này hoạt động trong phân khúc giá rẻ. Trong giai đoạn kinh tế yếu kém, các cửa hàng giá rẻ không chỉ không mất khách, mà còn thu hút thêm khách hàng mới - những người trước đây có thể thường xuyên ăn nhà hàng hoặc mua sắm ở phân khúc cao hơn nhưng nay phải thắt chặt chi tiêu.

Biểu đồ cổ phiếu DG.US (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5