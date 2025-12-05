Tin đầu ngày (05.12.2025): Thị trường thận trọng chờ đợi báo cáo lạm phát và quyết định lãi suất của FED

-
Chứng khoán Mỹ đang thu hẹp biên độ dao động trước dữ liệu lạm phát và cuộc họp FOMC vào tuần tới. Hợp đồng US100, US30 và US500 chỉ biến động khoảng 0,1%. Mức tăng đáng chú ý xuất hiện ở hợp đồng chỉ số Russell 2000, tăng hơn 1% vào cuối phiên.
Bộ Lao động Hoa Kỳ và Challenger đã công bố dữ liệu việc làm. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh hơn dự kiến, xuống còn 191.000. Challenger công bố mức cắt giảm việc làm dự kiến là 71.300.
Nhà đầu tư cũng nhận được dữ liệu đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền hôm nay. Trong tháng 9, mức tăng đạt 0,5%, phù hợp với dự báo.
Meta thông báo cắt giảm chi tiêu cho dự án Metaverse, hỗ trợ định giá công ty - cổ phiếu tăng khoảng 4%.
Phiên giao dịch tại châu Âu diễn biến khả quan hơn. Dẫn đầu mức tăng trong phiên thứ Năm là Tây Ban Nha và Ba Lan. Hợp đồng W20 và SPA35 tăng khoảng 0,8% và 0,7%. Theo sau là DE40 của Đức với mức tăng 0,5%. Các chỉ số Pháp và Thụy Sĩ ghi nhận mức tăng nhẹ hơn, khoảng 0,2%.
Dữ liệu doanh số bán lẻ cuối cùng của Khu vực đồng euro đã được công bố - tăng 1,5%, cao hơn kỳ vọng thị trường.
Trên thị trường tiền tệ, đồng USD đang mạnh lên. Dữ liệu thị trường lao động tích cực làm giảm nhẹ khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tới, phản ánh trực tiếp vào diễn biến giá. EURUSD giảm 0,1%. Đồng franc Thụy Sĩ cũng chịu áp lực giảm. Đồng forint Hungary giảm mạnh nhất, mất tới 0,7% so với USD và EUR.
Thị trường hàng hóa ghi nhận biến động thấp. Dầu trở thành nhóm tăng mạnh nhất - cả Brent và WTI đều tăng khoảng 1%. Giá cà phê cũng tăng 1%. Trong nhóm kim loại quý, bạc giảm mạnh nhất, mất tới 2%.
Tâm lý tiêu cực nhẹ bao trùm thị trường tiền số, với áp lực bán lan rộng. Bitcoin giảm hơn 1,5% nhưng vẫn giữ được vùng 91.000 USD. Ethereum có diễn biến tương tự, giảm khoảng 1,5% xuống mức 3.130 USD.
