Bitcoin mất 3% 📉Mô hình cờ giảm giá kỹ thuật?

Bitcoin đang ghi nhận mức giảm 3%, một phần do tâm lý trên thị trường chứng khoán Mỹ suy yếu tạm thời, khi các chỉ số chính đã trả lại một phần mức tăng trước đó. Mặt khác, không có tin tức nào xuất hiện gây tác động trực tiếp tiêu cực lên thị trường tiền mã hóa, cho thấy đợt điều chỉnh này mang tính kỹ thuật và chu kỳ nhiều hơn.
Quan sát biểu đồ Bitcoin, có thể thấy mô hình cờ giảm (bearish flag) tiềm năng - mô hình này đã xuất hiện hai lần trước đó trong nhịp giảm từ vùng 126.000 USD. Nếu giá phá xuống khỏi mô hình và xác nhận tín hiệu giảm, đợt điều chỉnh có thể lên tới 20%, với mục tiêu quanh 69.000-70.000 USD, tương ứng với vùng đỉnh trước halving năm 2024. Ngược lại, nếu Bitcoin quay trở lại và vượt lên trên 95.000 USD, mô hình có thể bị vô hiệu hóa, qua đó làm tăng xác suất giá quay lại đà tăng với mục tiêu 100.000 USD.
Bitcoin (khung thời gian H1, D1)
Nguồn: xStation5
Nguồn: xStation5
Hầu hết các chỉ báo chuỗi chính hiện đang báo hiệu đà giảm giá của Bitcoin. Nguồn: CryptoQuant
