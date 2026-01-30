Bong bóng kim loại quý đã vỡ chưa? ❓ BẠC lao dốc hơn 33% chỉ trong một ngày 🚨

Vàng và bạc đang trải qua đợt sụt giảm chưa từng có, khép lại một trong những ngày tồi tệ nhất trong lịch sử giao dịch hiện đại của nhóm kim loại quý. Vàng đã mất hơn 12% giá trị, rơi xuống mức khoảng 4.716 USD/ounce. Bạc còn tệ hơn nhiều khi lao dốc tới 34%, xuống 76,5 USD/ounce - mức giảm theo ngày mạnh nhất trong lịch sử giao dịch của kim loại này, thậm chí vượt qua cả cú sập nổi tiếng gắn với anh em nhà Hunt vào thập niên 1980. Chỉ trong vòng 24 giờ, thị trường đã “bốc hơi” gần 10 nghìn tỷ USD giá trị vốn hóa, cho thấy rõ sự vỡ tung của bong bóng đầu cơ được hình thành trong vài tháng qua, khi thị trường tăng nóng do lo ngại lạm phát, bất ổn chính trị và các đợt mua vào quy mô lớn từ ngân hàng trung ương.

Dù điều chỉnh rất mạnh, mức giá hiện tại vẫn ở ngưỡng cao trong lịch sử - vàng quanh 4.716 USD vẫn là mức giá khó tưởng tượng so với những năm trước. Các nhà phân tích cho rằng vùng hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo nằm dưới mốc 4.000 USD, nơi các nhà đầu tư dài hạn và “bàn tay mạnh” có thể quay lại mua vào khi giá giảm. Thị trường hiện đang chờ đợi một loạt chất xúc tác quan trọng: các quyết định của ông Trump liên quan tới Iran, phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ về thuế quan, cũng như những phát biểu công khai đầu tiên của Kevin Warsh trên cương vị Chủ tịch Fed mới, có thể phát đi tín hiệu về hướng đi mới của chính sách tiền tệ.

Nguồn: xStation

Bạc hiện đang kiểm tra mức hỗ trợ dài hạn được đánh dấu bởi đường EMA 50 ngày.

Nguồn: xStation