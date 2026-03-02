Tuần giao dịch mới trên các thị trường mở cửa trong bối cảnh các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cùng với các cuộc trả đũa bằng tên lửa rộng khắp của Tehran, nhắm vào các mục tiêu ở Iran, Israel, các căn cứ Mỹ tại các nước đồng minh, cũng như ở UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait và Lebanon, với các sự cố lan tới tận Síp, Jordan và Pakistan, trong số những nơi khác.

Yếu tố nguy hiểm nhất của cuộc khủng hoảng này vẫn là tình hình ở Eo biển Hormuz, nơi chiếm khoảng 1/5 thương mại dầu toàn cầu và vận chuyển khoảng 20 triệu thùng mỗi ngày, hiện gần như không thể đi qua do nguy cơ tấn công tàu chở dầu. Chính những lo ngại về tính bền vững của nguồn cung từ Vùng Vịnh Ba Tư đã đẩy giá dầu Brent và WTI hôm nay tăng khoảng 7,2%, đưa Brent lên gần 79 USD/thùng. Thị trường đang ngày càng cân nhắc kịch bản nếu Hormuz thực sự bị phong tỏa và các tàu chở dầu bị tấn công, giá dầu có thể sớm thử thách mức 100 USD/thùng.

Tuy nhiên, một hạn chế nhất định đối với việc tăng thêm giá dầu là quyết định của OPEC+, khi tại cuộc họp đặc biệt cuối tuần, họ đồng ý tăng sản lượng vào tháng 4 thêm 206.000 thùng/ngày – cao hơn đáng kể so với mục tiêu trước đó khoảng 136.000 thùng/ngày – nhằm gửi tín hiệu đến thị trường về khả năng giảm sốc nguồn cung. Thực tế, với các cuộc tấn công đang diễn ra tại UAE và khắp khu vực, sự sẵn có vật lý của dầu và an ninh các tuyến vận chuyển trên biển hiện quan trọng hơn bất kỳ tuyên bố nào từ cartel.

Vàng, đóng vai trò “bảo hiểm cuối cùng” kinh điển, phản ứng mạnh mẽ tương tự như dầu, tăng hơn 2%, và nếu giao tranh kéo dài thêm 48 giờ, giá có thể tiến tới 5.500 USD/oz, với rủi ro vượt mức cao hơn nếu tình hình leo thang tiếp tục. Nhà đầu tư cũng đang chuyển sang bạc, nơi với thị trường quyền chọn đang sôi động, một bước tiến tới 100–120 USD/oz là không loại trừ, mặc dù đồng thời rủi ro điều chỉnh mạnh ở những công cụ đang tăng giá cũng ngày càng lớn nếu tình hình Trung Đông bất ngờ hạ nhiệt. Trong ngắn hạn, chính thời gian giao tranh kéo dài và việc lưu thông qua Eo biển Hormuz bị hạn chế bao lâu sẽ quyết định phản ứng của thị trường dầu, vàng, bảng Anh và chứng khoán trước các sự kiện trong khu vực.

Dầu thô Brent (OIL) bắt đầu giao dịch với một khoảng trống tăng đáng kể, kéo dài xu hướng đi lên hiện tại của công cụ này. Đáng chú ý, RSI trung bình 14 ngày hiện đang ở mức cao nhất kể từ tháng 6/2025. Nguồn: xStation

Vàng (GOLD) cũng mở cửa với khoảng trống tăng mạnh và đang tiến gần mức cao kỷ lục mọi thời đại. Nguồn: xStation