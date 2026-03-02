Xung đột tại Iran tác động đến tâm lý thị trường phố Wall

Các thị trường toàn cầu hiện gần như tập trung hoàn toàn vào sự leo thang xung đột giữa Mỹ và Israel ở một bên và Iran ở bên còn lại thành một cuộc chiến toàn diện. Tất cả các quốc gia trong khu vực Eo biển Hormuz hiện đang hứng chịu các đợt tấn công thường xuyên, bản thân eo biển đã bị phong tỏa, các sân bay và cảng biển gần như ngừng hoạt động hoàn toàn, và nhiều nhà máy lọc dầu đã bị hư hại và/hoặc đang vận hành trong chế độ khủng hoảng.
Khi mở cửa phiên, giá dầu WTI tăng hơn 6%, hợp đồng tương lai khí hóa lỏng (LPG) của Mỹ tăng hơn 3%, và vàng tăng 1%. Đồng USD mạnh lên khoảng 0,5%. Các chỉ số Phố Wall mở cửa giảm khoảng 1,2%; tuy nhiên, khi phiên giao dịch diễn ra, thị trường thu hẹp đà giảm và nhích nhẹ sang vùng tăng điểm.
Rủi ro lớn nhất đối với thị trường hiện nay là áp lực đáng kể lên nguồn cung dầu và khí đốt. Điều này sẽ đẩy giá năng lượng tăng cao, kéo theo lạm phát gia tăng, qua đó làm giảm dư địa để các ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất. Diễn biến như vậy có thể làm mất hiệu lực nhiều giả định của nhà đầu tư về quỹ đạo tăng trưởng trong các quý tới.
Dữ liệu kinh tế vĩ mô:
Tại Mỹ, các chỉ số PMI và ISM ngành sản xuất tháng 2 đã được công bố.
-
PMI đạt 51,6 so với kỳ vọng 51,2 (tăng từ 51,2).
-
ISM đạt 52,4 so với kỳ vọng 51,7.
Các số liệu ngành công nghiệp gây bất ngờ tích cực và cho thấy xu hướng mang tính lạm phát — đặc biệt khi xét đến thành phần Giá cả trong ISM, hiện ở mức cao tới 70 điểm.
-
Cuối ngày, ước tính GDPNow của Fed Atlanta cũng sẽ được công bố; mức dự kiến là 3%.
US100 (D1)
Nguồn: xStation5
Trong phiên mở cửa đầu tuần, thị trường thể hiện rõ việc bảo vệ đường kháng cự quanh mức 24.615 điểm và quay trở lại phía trên đường xu hướng ngắn hạn. Đối với phe mua, mức quan trọng cần bảo vệ vẫn là đường xu hướng (màu cam). Nếu phe bán muốn duy trì thế chủ động và đẩy sâu đà giảm, điều then chốt sẽ là kéo giá xuống vùng EMA200 và đường xu hướng dài hạn.
Tin tức doanh nghiệp:
-
American Airlines (AAL.US): Gián đoạn trong hoạt động hàng không và du lịch do xung đột đang gây áp lực lên cổ phiếu ngành hàng không. Cổ phiếu giảm 4%.
-
Amazon (AMZN.US): Một tên lửa của Iran đã đánh trúng một trung tâm dữ liệu AWS, gây gián đoạn dịch vụ tại khu vực Trung Đông.
-
Lockheed Martin (LMT.US): Các công ty quốc phòng tăng giá khi xung đột leo thang. Cổ phiếu tăng hơn 3%.
-
Occidental (OXY.US): Các nhà sản xuất năng lượng tăng theo giá dầu. Cổ phiếu tăng hơn 3%.
-
UniQure (QURE.US): Cơ quan quản lý Mỹ yêu cầu công ty tiến hành thêm các nghiên cứu đối với một liệu pháp gen mới điều trị bệnh Huntington; cổ phiếu giảm 35%.
