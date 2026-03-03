Tin đầu ngày: Thị trường dần ổn định cho dù xung đột vẫn đang gia tăng

Phiên giao dịch đầu tuần chứng kiến mức độ biến động tăng mạnh, chủ yếu do chiến sự bùng phát tại Iran. Sự hoảng loạn ban đầu dường như nhanh chóng nhường chỗ cho tâm lý lạc quan thận trọng. Chỉ số Russell dẫn dắt đà tăng, hợp đồng tương lai các chỉ số tăng khoảng 0,7% vào cuối phiên. Các chỉ số lớn khác của Phố Wall dao động quanh mức đóng cửa trước đó.

Dù giá đã phần nào bình ổn trong phiên, xung đột rõ ràng đang định hình lại dòng vốn. Nhóm cổ phiếu liên quan đến du lịch chịu áp lực: hãng hàng không, công ty du thuyền và đại lý lữ hành. Trong khi đó, các doanh nghiệp hưởng lợi từ sản xuất và phân phối dầu khí, cũng như các nhà sản xuất hệ thống vũ khí, ghi nhận mức tăng.

Tại Mỹ, dữ liệu PMI và ISM sản xuất được công bố với kết quả vượt kỳ vọng. PMI đạt 51,6 so với dự báo 51,2. ISM tăng lên 52,4 so với kỳ vọng 51,7. Tuy nhiên, mối lo lớn là chỉ số giá đầu vào công nghiệp tăng mạnh lên 70,5, phản ánh áp lực lạm phát đáng kể.

Donald Trump đã bình luận về các hoạt động quân sự vào buổi tối, tuyên bố leo thang không kích Iran và nhấn mạnh rằng Mỹ “không loại trừ” khả năng triển khai lực lượng bộ binh.

Tại châu Âu, nhà đầu tư chứng kiến một trong những phiên tệ nhất trong nhiều tháng, khi tất cả các chỉ số lớn giảm hơn 1%. Đức chịu ảnh hưởng nặng nhất, với DAX có thời điểm giảm tới 2,4%.

Hệ quả của xung đột Trung Đông đối với châu Âu nghiêm trọng hơn so với Mỹ. Không chỉ do giá dầu và khí đốt tăng cao, mà còn vì Vịnh Ba Tư là trung tâm chế biến nhôm quan trọng của thế giới — kim loại thiết yếu cho nền công nghiệp châu Âu.

PMI châu Âu cũng được công bố. Số liệu vượt kỳ vọng tại Thụy Điển (56,1), Đức (50,9), Pháp (50,1) và Ý (50,6). Kết quả gây thất vọng đến từ Ba Lan (47,1), Anh (51,7) và Thụy Sĩ. Tây Ban Nha ghi nhận mức phù hợp với kỳ vọng (50,0).

Tại Đức, doanh số bán lẻ cho thấy mức suy giảm mạnh hơn dự kiến. Trong tháng 1 (điều chỉnh theo mùa), doanh số giảm 0,9% so với kỳ vọng giảm 0,4%.

Bất ổn địa chính trị gia tăng và kỳ vọng Mỹ sẽ tăng mua dầu khí đã khiến USD mạnh lên: tăng 0,7% so với euro, 0,8% so với yên và 1,5% so với franc. Đồng euro cũng giảm hơn 0,5% so với bảng Anh.

Ở nhóm hàng hóa nông nghiệp, đà tăng cuối tuần trước đang bị đảo ngược. Lúa mì giảm 3%, trong khi ca cao tăng 3%.

Hoạt động quân sự toàn diện quanh Eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu lên mức cao nhất kể từ Chiến dịch “Midnight Hammer” giữa năm 2025. Mức tăng ban đầu hơn 10% sau đó thu hẹp còn 5–6%. Hợp đồng khí tự nhiên cũng giảm mức tăng từ 7% xuống còn 3%.

Trong nhóm kim loại quý, áp lực chốt lời xuất hiện ở bạc (giảm hơn 5%), trong khi vàng tăng 1%.