​​​​​​​​Braze tăng 12% nhờ triển vọng tài chính lạc quan 📌

Braze (BRZE.US) đã có lúc tăng tới 19% ngoài phiên sau khi công bố kết quả Q2 vượt kỳ vọng và đưa ra triển vọng Q3 tích cực hơn dự đoán. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch chính thức, mức tăng thu hẹp còn khoảng 12%. Ban lãnh đạo nhấn mạnh sự hỗ trợ đến từ cá nhân hóa nhờ AI và xu hướng dữ liệu sở hữu trực tiếp (first-party data). Công ty cũng gây bất ngờ tích cực với tỷ lệ gia hạn hợp đồng và cải thiện trong việc chốt các hợp đồng lớn.

Tóm tắt tài chính (chỉ số chính)

Doanh thu Q2: 180,1 triệu USD so với dự báo 171,7 triệu USD (+8,4 triệu USD vượt kỳ vọng)

EPS điều chỉnh Q2: 0,15 USD so với 0,03 USD dự báo (+0,12 USD vượt kỳ vọng)

Lỗ ròng Q2: 27,9 triệu USD

Biên lợi nhuận gộp điều chỉnh: 69,3% (so với dự báo 69,7%)

Hướng dẫn doanh thu Q3: 183,5 – 184,5 triệu USD (so với dự báo 180,3 triệu USD; cao hơn ~+3,2–4,2 triệu USD)

Hướng dẫn EPS điều chỉnh Q3: 0,06 – 0,07 USD (so với dự báo 0,02 USD)

Hướng dẫn doanh thu FY26: 717 – 720 triệu USD (tăng so với 702 – 706 triệu USD; so với dự báo 704,4 triệu USD)

Hướng dẫn EPS điều chỉnh FY26: 0,41 – 0,42 USD (tăng mạnh so với 0,15 – 0,18 USD; so với dự báo 0,17 USD)

Một điểm cần theo dõi là khả năng sinh lời — biên lợi nhuận gộp đã giảm so với cùng kỳ và thấp hơn một chút so với dự báo. Tuy nhiên, công tác vận hành hiệu quả đã bù đắp, với mức suy giảm tỷ lệ giữ chân doanh thu ròng (NRR) được mô tả là giảm tốc chậm lại trong quý.

Nhìn chung, báo cáo cho thấy Braze đang điều hướng tốt trong bối cảnh vĩ mô pha trộn, đồng thời vẫn duy trì tăng trưởng thuê bao ở mức hai con số (mid-teens). Quan trọng hơn, công ty đã nâng dự báo cho cả Q3 và FY26, cho thấy nhu cầu bền vững từ khách hàng đối với AI và cá nhân hóa dựa trên dữ liệu sở hữu trực tiếp.