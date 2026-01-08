Nvidia và Trung Quốc: Tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận khổng lồ!📈

NVIDIA đứng trước bước ngoặt lớn tại thị trường AI Trung Quốc

NVIDIA đang tiến rất gần tới một thời điểm có thể mang tính chuyển đổi tại thị trường trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc. Bắc Kinh đang chuẩn bị phê duyệt việc nhập khẩu chip H200 cho một số ứng dụng thương mại được lựa chọn, sớm nhất là trong quý I/2026. Dù quyết định này loại trừ các đơn vị quân đội, hạ tầng trọng yếu và doanh nghiệp nhà nước, nhưng nó vẫn mở cửa một trong những thị trường lớn nhất thế giới cho phần cứng AI của Mỹ. Đây vừa là cú hích lớn cho doanh thu của NVIDIA, vừa mở ra tiềm năng tăng giá cổ phiếu trong ngắn và dài hạn.

Tiềm năng khổng lồ của thị trường Trung Quốc

Trung Quốc không chỉ sở hữu lượng người dùng AI khổng lồ, mà còn là nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn công nghệ lớn. Các “ông lớn” như Alibaba và ByteDance đã bày tỏ ý định mua hơn 200.000 chip H200 mỗi bên nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển mô hình AI riêng và bắt kịp các đối thủ Mỹ.

NVIDIA xác nhận nhu cầu từ Trung Quốc cực kỳ cao, và các hồ sơ xin cấp phép xuất khẩu đang tiến gần tới phê duyệt từ phía Mỹ. Chip H200 thuộc thế hệ Hopper được phép xuất khẩu, không giống các thế hệ mới hơn như Blackwell hay Rubin, khiến H200 trở thành sản phẩm then chốt đối với các công ty Trung Quốc.

Theo CEO Jensen Huang, thị trường AI Trung Quốc có thể tạo ra 50 tỷ USD doanh thu mỗi năm, tương đương khoảng 1,85 triệu chip H200 với giá đơn vị 27.000 USD. Hiện NVIDIA đang nắm đơn hàng trên 2 triệu chip H200, với mức giá từ 25.000–35.000 USD/chip, có thể mang lại 50–70 tỷ USD doanh thu hằng năm.

Các biện pháp bảo vệ tài chính cho NVIDIA

Để giảm thiểu rủi ro pháp lý và địa chính trị, NVIDIA yêu cầu thanh toán trước 100% đối với các đơn hàng H200 từ Trung Quốc. Việc hủy đơn hoặc thay đổi cấu hình gần như không thể, chỉ được chấp nhận trong những trường hợp đặc biệt có tài sản thế chấp hoặc bảo hiểm.

Chính sách này giúp NVIDIA hạn chế rủi ro, nhất là trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục thúc đẩy phát triển chip nội địa và tạm thời hạn chế một số hoạt động mua sắm nhằm ưu tiên các nhà sản xuất trong nước như Huawei hay Cambricon.

Bối cảnh địa chính trị

Việc mở cửa thị trường Trung Quốc mang lại cơ hội tài chính khổng lồ cho NVIDIA, nhưng không đồng nghĩa với việc hạ nhiệt căng thẳng Mỹ – Trung. Trung Quốc vẫn tiếp tục đầu tư mạnh vào công nghệ nội địa và tìm cách giảm phụ thuộc vào chip Mỹ.

Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực của các nhà sản xuất trong nước, chip Trung Quốc vẫn chậm hơn giải pháp của Mỹ vài năm. Các tập đoàn lớn của Trung Quốc vẫn cần chip tiên tiến của NVIDIA để duy trì khả năng cạnh tranh trong cuộc đua AI.

Nhu cầu và dự báo doanh thu

Các công ty Trung Quốc đã đặt mua hàng trăm nghìn chip H200. Khi việc nhập khẩu được phê duyệt đầy đủ, thị trường này có thể mang lại 40–50 tỷ USD doanh thu mỗi năm. Dù vậy, thanh toán trước toàn bộ và thuế xuất khẩu 25% của Mỹ sẽ ảnh hưởng phần nào tới biên lợi nhuận.

Nhu cầu mạnh mẽ kết hợp với nguồn cung chip hạn chế tạo ra kịch bản rất thuận lợi cho doanh thu và triển vọng giá cổ phiếu của NVIDIA.

Tác động tới nhà đầu tư

Ảnh hưởng trực tiếp lên doanh thu cho thấy thị trường Trung Quốc có thể trở thành một trong những nguồn thu chính của NVIDIA trong các quý tới. Các đơn hàng lớn cùng với nguồn cung hạn chế có thể hỗ trợ định giá cổ phiếu cả trong ngắn và dài hạn. Việc các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư mạnh vào trung tâm dữ liệu cũng nhấn mạnh vai trò chiến lược toàn cầu của chip AI.

Điểm mấu chốt cần lưu ý