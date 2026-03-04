Broadcom - “mảnh ghép cuối” của Big Tech. Kỳ vọng gì từ báo cáo lợi nhuận lần này?

Broadcom Inc. bước vào mùa công bố lợi nhuận quý với vị thế là một trong những công ty bán dẫn quan trọng nhất định hình sự phát triển của hạ tầng trí tuệ nhân tạo và các giải pháp điện toán đám mây. Công ty sẽ công bố kết quả kinh doanh sau khi thị trường đóng cửa vào ngày mai và kỳ vọng của thị trường đang ở mức cao. Giới quan sát không chỉ tập trung vào tăng trưởng doanh thu mà còn đặc biệt chú ý đến cơ cấu tăng trưởng và khả năng duy trì biên lợi nhuận mạnh mẽ của Broadcom trong mảng ASIC tiên tiến và phần mềm hạ tầng. Sau những quý gần đây ghi nhận doanh số kỷ lục từ chip AI và chip mạng, thị trường kỳ vọng thêm một quý tích cực nữa, đồng thời đánh giá các rủi ro liên quan đến áp lực chi phí, cơ cấu sản phẩm và khả năng biến động nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu. Kết quả Q1 năm tài chính 2026 sẽ kiểm chứng liệu Broadcom có thể chuyển hóa nhu cầu AI ngày càng tăng thành tăng trưởng doanh thu bền vững và duy trì vị thế cạnh tranh trong ngành bán dẫn hay không.

Triển vọng tài chính Q1 năm tài chính 2026

Thị trường kỳ vọng Broadcom sẽ công bố kết quả vững chắc trong Q1 FY2026 với các dự báo chính như sau:

Tổng doanh thu dự kiến đạt khoảng 19,2–19,3 tỷ USD, tương ứng mức tăng trưởng khoảng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến đạt 2,02–2,03 USD, tăng khoảng 26% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ AI và ASIC dự kiến đạt khoảng 8,2 tỷ USD, tăng hơn 100% so với cùng kỳ, trở thành động lực tăng trưởng chính.

Mảng phần mềm hạ tầng được kỳ vọng tăng trưởng vừa phải so với cùng kỳ.

Các sản phẩm bán dẫn và mạng khác được dự báo tăng trưởng ổn định nhưng chậm hơn so với mảng AI.

Thị trường sẽ đặc biệt chú ý đến cơ cấu doanh thu, vì tỷ trọng doanh thu từ AI và ASIC so với các phân khúc khác sẽ là chỉ báo quan trọng về tính bền vững của tăng trưởng. Đồng thời, cần đánh giá liệu tỷ trọng cao hơn của các sản phẩm có biên lợi nhuận thấp hơn có thể gây áp lực lên lợi nhuận tổng thể hay không, đặc biệt trong bối cảnh chi phí sản xuất và chi tiêu vốn gia tăng.

AI và ASIC - Động lực tăng trưởng chính

Doanh thu từ ASIC và các giải pháp AI hiện là động lực tăng trưởng cốt lõi của Broadcom. Nhu cầu từ các hyperscaler và các đối tác công nghệ lớn vẫn ở mức cao, thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ trong mảng AI. Broadcom cung cấp cả các chip chuyên dụng tăng tốc xử lý AI lẫn hạ tầng mạng hỗ trợ trung tâm dữ liệu, khiến công ty trở thành nhà cung cấp chiến lược trong hệ sinh thái AI. Việc tích hợp các sản phẩm này vào trung tâm dữ liệu của khách hàng giúp Broadcom tạo ra nguồn doanh thu ổn định và gia tăng thị phần trong lĩnh vực machine learning và xử lý dữ liệu quy mô lớn. Thị trường sẽ theo dõi sát tốc độ tăng trưởng doanh thu AI và tác động của nó đến lợi nhuận tổng thể, khi phân khúc này ngày càng trở thành đòn bẩy tăng trưởng quan trọng vượt ra ngoài các sản phẩm bán dẫn truyền thống và phần mềm hạ tầng của công ty.

Biên lợi nhuận và áp lực chi phí trong Q1 FY2026

Mặc dù tăng trưởng doanh thu mạnh, thị trường sẽ đặc biệt chú ý đến mức biên lợi nhuận của Broadcom trong quý sắp tới. Tỷ trọng cao hơn của các sản phẩm có biên lợi nhuận thấp hơn, bao gồm một số chip mạng và một phần mảng phần mềm hạ tầng, có thể làm thu hẹp biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận hoạt động so với các quý trước. Nhà đầu tư sẽ tập trung vào phần bình luận của ban lãnh đạo về cơ cấu doanh thu, quản lý chi phí và phân bổ chi tiêu vốn trong các phân khúc AI và ASIC. Khả năng cân bằng hiệu quả giữa đầu tư vào phát triển chip mới và duy trì mức sinh lời cao sẽ là chỉ báo quan trọng về chất lượng chiến lược của Broadcom, đồng thời là tín hiệu cho thị trường về việc liệu công ty có thể mở rộng quy mô sản phẩm AI một cách sinh lợi trong bối cảnh nhu cầu và chi phí sản xuất đều gia tăng hay không.

Tâm lý thị trường và rủi ro ngắn hạn

Thị trường đang tiếp cận kết quả kinh doanh của Broadcom với tâm lý trái chiều. Dù triển vọng tăng trưởng tích cực, cổ phiếu công ty có thể đối mặt với biến động ngắn hạn do dòng vốn xoay chuyển khỏi nhóm bán dẫn sau kết quả từ các đối thủ mạnh hơn như NVIDIA. Kỳ vọng cao đối với doanh thu AI và việc liên tục vượt dự báo trong nhiều quý trước đồng nghĩa với việc chỉ cần một sự thất vọng nhỏ cũng có thể kích hoạt phản ứng tiêu cực từ thị trường. Một rủi ro khác là khả năng nhu cầu bình thường hóa sau chu kỳ đầu tư mạnh vào các trung tâm dữ liệu. Thị trường cũng sẽ theo dõi nhận định từ giới phân tích và các điều chỉnh mục tiêu giá, yếu tố có thể ảnh hưởng đến định giá cổ phiếu trong ngắn hạn, bất kể nền tảng cơ bản và tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Những điểm chính và chỉ số thị trường theo dõi

Thị trường trước hết sẽ tập trung vào doanh thu và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS), xem liệu Broadcom có đạt được mức doanh thu dự kiến khoảng 19,2–19,3 tỷ USD và EPS 2,02–2,03 USD hay không.