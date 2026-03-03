- Phố Wall "đỏ lửa” ngay sau tiếng chuông mở cửa, khi các chỉ số Mỹ ghi nhận mức giảm mạnh do nhà đầu tư ngày càng thận trọng trước xung đột leo thang ở Vịnh Ba Tư.
Phố Wall "đỏ lửa” ngay sau tiếng chuông mở cửa, khi các chỉ số Mỹ ghi nhận mức giảm mạnh do nhà đầu tư ngày càng thận trọng trước xung đột leo thang ở Vịnh Ba Tư. Dow Jones giảm 2,5%, S&P 500 mất 2,4% và Nasdaq giảm 2,5%. Thị trường dần nhận ra rằng cuộc xung đột này có thể kéo dài hơn vài ngày và khó có khả năng chỉ là một sự kiện ngắn hạn, qua đó làm gia tăng đáng kể mức độ bất định trên các sàn giao dịch.
Nhà đầu tư phản ứng trước căng thẳng quân sự gia tăng giữa Mỹ và Iran. Đặc biệt, thị trường đang phản ánh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây nhằm vào các cơ sở ngoại giao của Mỹ trong khu vực, bao gồm vụ tấn công vào Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh, cũng như hàng loạt cuộc tấn công vào hạ tầng dầu mỏ quan trọng ở Ả Rập Xê Út và các quốc gia vùng Vịnh khác, làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng. Gia tăng thêm sự bất ổn, Tổng thống Donald Trump cho rằng các chiến dịch có thể kéo dài từ bốn đến năm tuần, thay đổi rõ rệt kỳ vọng trước đó của thị trường về một giải pháp nhanh chóng. Tổ hợp các yếu tố này làm nổi bật nguy cơ leo thang kéo dài, khiến nhà đầu tư né tránh tài sản rủi ro và làm biến động thị trường tài chính gia tăng.
Dòng vốn đang xoay chuyển sang các nhóm phòng thủ và năng lượng, trong khi những doanh nghiệp nhạy cảm với chi phí năng lượng và nhu cầu tiêu dùng như hàng không và du lịch chịu áp lực lớn. Giá dầu tăng, cùng với nhu cầu đối với vàng và đồng USD gia tăng, cho thấy nhà đầu tư đang tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn giữa bối cảnh bất định gia tăng. Cho đến khi xung đột có dấu hiệu hạ nhiệt và các mối đe dọa đối với chuỗi cung ứng dầu toàn cầu suy giảm, tâm lý thị trường nhiều khả năng vẫn rất nhạy cảm với bất kỳ diễn biến mới nào từ khu vực. Thị trường ngày càng định giá kịch bản xung đột kéo dài, dẫn đến biến động cao và các quyết định đầu tư thận trọng hơn.
Hợp đồng tương lai US500 (S&P 500) đang giảm trước tình hình leo thang tại Vịnh Ba Tư, khi nỗi lo ngày càng chi phối thị trường do căng thẳng khu vực tăng cao. Các cuộc tấn công bằng drone gần đây vào cơ sở ngoại giao Mỹ cùng với các đòn đánh vào hạ tầng dầu mỏ chủ chốt ở Ả Rập Xê Út và các quốc gia vùng Vịnh khác đã làm gia tăng lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và khả năng giá dầu tiếp tục tăng. Nguồn: xStation5
Cổ phiếu Nvidia (NVDA.US) giảm sau khi thị trường châu Á lao dốc mạnh do căng thẳng Mỹ–Iran leo thang. Nvidia đang hoạt động kém hơn phần lớn nhóm “Magnificent Seven”, trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang xem xét hạn chế số lượng bộ tăng tốc AI mà tập đoàn bán dẫn này có thể xuất khẩu cho từng công ty Trung Quốc. Do đó, toàn bộ lĩnh vực bán dẫn và công nghệ chịu áp lực, với cổ phiếu trong phân khúc này giảm do bất ổn địa chính trị và hệ quả tiềm tàng từ xung đột Trung Đông.
Cổ phiếu Credo Technology (CRDO.US) giảm dù công ty thiết bị viễn thông này công bố kết quả quý III phù hợp với các dự báo sơ bộ đưa ra hồi tháng 2. Phản ứng thị trường cho thấy nhà đầu tư kỳ vọng kết quả mạnh hơn, và việc chỉ đáp ứng dự báo trước đó không đủ để ngăn cổ phiếu giảm giá.
Cổ phiếu MongoDB (MDB.US) lao dốc sau khi công ty phần mềm cơ sở dữ liệu này đưa ra dự báo doanh thu và lợi nhuận điều chỉnh cho cả năm và quý I thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích. Dù kết quả tài chính khá vững chắc, nhà đầu tư tập trung vào triển vọng ngắn hạn kém tích cực, gây áp lực giảm mạnh lên cổ phiếu.
