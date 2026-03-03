Phố Wall "đỏ lửa” ngay sau tiếng chuông mở cửa, khi các chỉ số Mỹ ghi nhận mức giảm mạnh do nhà đầu tư ngày càng thận trọng trước xung đột leo thang ở Vịnh Ba Tư. Dow Jones giảm 2,5%, S&P 500 mất 2,4% và Nasdaq giảm 2,5%. Thị trường dần nhận ra rằng cuộc xung đột này có thể kéo dài hơn vài ngày và khó có khả năng chỉ là một sự kiện ngắn hạn, qua đó làm gia tăng đáng kể mức độ bất định trên các sàn giao dịch.

Nhà đầu tư phản ứng trước căng thẳng quân sự gia tăng giữa Mỹ và Iran. Đặc biệt, thị trường đang phản ánh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây nhằm vào các cơ sở ngoại giao của Mỹ trong khu vực, bao gồm vụ tấn công vào Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh, cũng như hàng loạt cuộc tấn công vào hạ tầng dầu mỏ quan trọng ở Ả Rập Xê Út và các quốc gia vùng Vịnh khác, làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng. Gia tăng thêm sự bất ổn, Tổng thống Donald Trump cho rằng các chiến dịch có thể kéo dài từ bốn đến năm tuần, thay đổi rõ rệt kỳ vọng trước đó của thị trường về một giải pháp nhanh chóng. Tổ hợp các yếu tố này làm nổi bật nguy cơ leo thang kéo dài, khiến nhà đầu tư né tránh tài sản rủi ro và làm biến động thị trường tài chính gia tăng.

Dòng vốn đang xoay chuyển sang các nhóm phòng thủ và năng lượng, trong khi những doanh nghiệp nhạy cảm với chi phí năng lượng và nhu cầu tiêu dùng như hàng không và du lịch chịu áp lực lớn. Giá dầu tăng, cùng với nhu cầu đối với vàng và đồng USD gia tăng, cho thấy nhà đầu tư đang tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn giữa bối cảnh bất định gia tăng. Cho đến khi xung đột có dấu hiệu hạ nhiệt và các mối đe dọa đối với chuỗi cung ứng dầu toàn cầu suy giảm, tâm lý thị trường nhiều khả năng vẫn rất nhạy cảm với bất kỳ diễn biến mới nào từ khu vực. Thị trường ngày càng định giá kịch bản xung đột kéo dài, dẫn đến biến động cao và các quyết định đầu tư thận trọng hơn.

Nguồn: xStation5

Hợp đồng tương lai US500 (S&P 500) đang giảm trước tình hình leo thang tại Vịnh Ba Tư, khi nỗi lo ngày càng chi phối thị trường do căng thẳng khu vực tăng cao. Các cuộc tấn công bằng drone gần đây vào cơ sở ngoại giao Mỹ cùng với các đòn đánh vào hạ tầng dầu mỏ chủ chốt ở Ả Rập Xê Út và các quốc gia vùng Vịnh khác đã làm gia tăng lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và khả năng giá dầu tiếp tục tăng. Nguồn: xStation5

Tin doanh nghiệp: