Nvidia đối mặt với những hạn chế mới đối với H200 tại Trung Quốc

Các cơ quan chức năng Mỹ đang cân nhắc áp đặt giới hạn đối với việc xuất khẩu các bộ tăng tốc AI tiên tiến, điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự hiện diện của Nvidia Corporation tại thị trường Trung Quốc. Mức trần đề xuất là 75.000 chip H200 cho mỗi khách hàng Trung Quốc - thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng ban đầu của các doanh nghiệp lớn tại địa phương, vốn đã đề nghị hơn 150.000 đơn vị. Các hạn chế này cũng sẽ áp dụng cho sản phẩm cạnh tranh như AMD MI325, được tính chung vào cùng hạn mức cho mỗi khách hàng, khiến chiến lược bán hàng trở nên phức tạp hơn và đòi hỏi quản lý phân phối công nghệ chặt chẽ hơn.

Trong bối cảnh quản lý rộng hơn, các phê duyệt trước đây đối với xuất khẩu H200 sang Trung Quốc vốn đã chịu một số hạn chế nhất định. Khối lượng xuất khẩu bị giới hạn ở mức bằng một nửa so với lượng bán tại thị trường Mỹ, yêu cầu xác minh bởi các phòng thí nghiệm độc lập và cấm sử dụng cho mục đích quân sự. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận hiện tại trong chính quyền Mỹ còn đi xa hơn khi đề xuất áp dụng giới hạn theo từng công ty, nhằm kiểm soát chính xác hơn dòng chảy công nghệ AI tiên tiến và ngăn chặn việc tập trung sức mạnh tính toán vào tay một số ít thực thể. Các biện pháp này phù hợp với chiến lược rộng hơn của Mỹ nhằm duy trì vị thế dẫn đầu công nghệ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trước sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ Trung Quốc.

Quyết định này phản ánh nhu cầu tăng mạnh tại Trung Quốc, trong nhiều trường hợp vượt quá năng lực sản xuất của Nvidia, ước tính khoảng 700.000 đơn vị mỗi tháng. Việc áp dụng giới hạn xuất khẩu sẽ buộc công ty phải phân bổ nguồn lực một cách chọn lọc hơn, ưu tiên khách hàng và tìm kiếm các thị trường thay thế nơi không có những hạn chế tương tự. Trong trung và dài hạn, điều này cũng có thể thúc đẩy Trung Quốc đẩy nhanh nỗ lực tự chủ công nghệ trong lĩnh vực AI, trở thành một yếu tố chiến lược quan trọng đối với toàn bộ ngành bán dẫn.

Đối với Nvidia, các hạn chế này chủ yếu đặt ra thách thức về mặt vận hành và chiến lược. Công ty vẫn là nhà dẫn đầu trong công nghệ AI, với sản phẩm đóng vai trò nền tảng cho các giải pháp toàn cầu trong phân khúc này, nhưng việc thích ứng với các quy định mới có thể đòi hỏi điều chỉnh kế hoạch mở rộng và dự báo doanh thu ngắn hạn. Đồng thời, quy mô sản xuất cùng tiềm năng tăng trưởng tại các khu vực khác và trong các thế hệ chip tương lai có thể giúp Nvidia phần nào bù đắp tác động từ các hạn chế tại thị trường Trung Quốc.

Tổng thể, quyết định liên quan đến giới hạn xuất khẩu H200 cho thấy vai trò ngày càng lớn của yếu tố địa chính trị trong ngành bán dẫn và làm gia tăng mức độ bất định đối với nhà đầu tư. Tuy nhiên, điều này không làm thay đổi vị thế nền tảng của Nvidia như một nhà lãnh đạo toàn cầu trong công nghệ AI.

Nguồn: xStation5