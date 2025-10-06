Bước tiến quan trọng - AMD bùng nổ?

Thỏa thuận giữa AMD và OpenAI đánh dấu một bước ngoặt quan trọng không chỉ với riêng công ty mà còn với toàn bộ thị trường trí tuệ nhân tạo. Bằng việc cung cấp các chip Instinct MI450 mạnh mẽ với tổng công suất 6 gigawatt, AMD chứng tỏ mình đã sẵn sàng cạnh tranh với Nvidia – hiện là công ty dẫn đầu trong ngành chip AI. Sự hợp tác này sẽ giúp AMD tăng đáng kể thị phần trong mảng cơ sở hạ tầng AI đang phát triển nhanh chóng, đồng thời thúc đẩy việc phát triển các giải pháp AI tiên tiến trên toàn cầu.

Ngoài ra, AMD đã phát hành quyền mua cổ phiếu OpenAI lên tới 160 triệu cổ phiếu, sẽ được kích hoạt khi đạt các mốc kỹ thuật và tài chính cụ thể.

Khả năng OpenAI mua cổ phiếu với điều kiện ưu đãi cho thấy rõ rằng quan hệ hợp tác này mang tính chiến lược dài hạn, với tiềm năng mang lại lợi ích đôi bên. Đối với AMD, điều này đồng nghĩa với triển vọng tăng trưởng doanh thu đáng kể, đặc biệt khi giá trị của thỏa thuận có thể lên tới hàng chục tỷ USD mỗi năm. Việc hợp tác với một công ty dẫn đầu trong lĩnh vực AI cũng khẳng định AMD không chỉ phát triển công nghệ tiên tiến mà còn có khả năng xây dựng các mối quan hệ kinh doanh chiến lược ở cấp cao một cách hiệu quả.

Sam Altman, đồng sáng lập kiêm CEO của OpenAI, nhấn mạnh rằng hợp tác với AMD là yếu tố then chốt để tăng cường sức mạnh tính toán cần thiết nhằm khai thác toàn bộ tiềm năng của trí tuệ nhân tạo. Thỏa thuận này phù hợp với xu hướng mở rộng cơ sở hạ tầng AI toàn cầu, nơi các công ty đang đầu tư mạnh mẽ vào phát triển công nghệ AI sinh tạo (generative AI). Ví dụ, Nvidia gần đây công bố kế hoạch đầu tư lên tới 100 tỷ USD vào OpenAI để cùng phát triển các trung tâm dữ liệu dựa trên hệ thống của họ.

Trong bối cảnh thị trường bán dẫn, thỏa thuận này có thể thay đổi cán cân quyền lực, đặc biệt khi nhu cầu về chip AI đang tăng mạnh nhờ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo sinh tạo và việc ứng dụng rộng rãi các công nghệ này trong nhiều lĩnh vực kinh tế. Đối với nhà đầu tư, đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy AMD đang mở rộng danh mục một cách năng động và có tiềm năng cạnh tranh hiệu quả trên thị trường toàn cầu, điều này dự kiến sẽ tác động tích cực đến kết quả tài chính của công ty trong những năm tới.

Hơn nữa, kể từ đầu năm, cổ phiếu AMD đã tăng khoảng 20% về giá trị, vượt trội so với các chỉ số chuẩn như S&P 500 và NASDAQ. Giá cổ phiếu của công ty vẫn đang duy trì xu hướng tăng mạnh, càng khẳng định sự quan tâm và lạc quan ngày càng lớn từ phía nhà đầu tư về tương lai của công ty.

Thỏa thuận này không chỉ là thành công đối với AMD mà còn là bước tiến quan trọng hướng tới một thị trường bán dẫn cạnh tranh và đổi mới hơn, nơi các quan hệ hợp tác chiến lược đóng vai trò then chốt. Sẽ rất đáng theo dõi sự phát triển của mối hợp tác này và cách thức nó ảnh hưởng đến tương lai của ngành AI.