Thị trường nổi bật: JP225 (20.10.2025)

Chỉ số Nikkei 225 giao ngay của Nhật Bản hôm nay tăng hơn 3%, vượt mốc 49.000 điểm và thiết lập một kỷ lục lịch sử mới, sau khi đạt đỉnh trước đó vào đầu tháng 10. Động lực tăng đến trực tiếp từ kỳ vọng chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị tại Nhật Bản. Chỉ số Topix rộng hơn cũng ghi nhận mức tăng 2%, chủ yếu được thúc đẩy bởi các cổ phiếu ngành điện tử và tài chính.

Mức tăng trên chủ yếu đến từ kỳ vọng về việc hoàn tất các cuộc đàm phán liên minh. Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đã sẵn sàng ký thỏa thuận liên minh với Đảng Đổi mới Nhật Bản (Ishin). Thủ tướng mới của chính phủ dự kiến sẽ là lãnh đạo hiện tại của LDP, bà Sanae Takaichi, người được biết đến với quan điểm ủng hộ tăng trưởng. Quan điểm này gần đây đã dẫn đến lợi suất trái phiếu Nhật tăng mạnh và đồng yên suy yếu, do kỳ vọng về việc phát hành thêm nợ để hỗ trợ chi tiêu gia tăng.

Yields on 10-year Japanese bonds have already reached 1.66%, significantly above the current policy rate of 0.5%. Source: Bloomberg Finance LP

Ổn định chính trị và “Giao dịch Takaichi”

LDP và Ishin đã đạt được thỏa thuận rộng rãi, và lễ ký kết chính thức dự kiến diễn ra hôm nay. Với vai trò lãnh đạo LDP, bà Takaichi gần như chắc chắn sẽ trở thành Thủ tướng với sự ủng hộ từ các thành viên Ishin. Cuộc bỏ phiếu phê chuẩn chính phủ được lên lịch vào ngày mai.

Khả năng thực hiện chính sách kích thích tài khóa đang dẫn đến đà bán tháo trái phiếu, mua vào cổ phiếu và đồng yên tiếp tục yếu đi (dù ở mức nhẹ). Ngược lại, cặp USDJPY đã giảm mạnh trong vài phiên gần đây và hiện ổn định trong vùng 150–151.

Trong chiến dịch tranh cử lãnh đạo LDP, bà Takaichi đã đề xuất các kế hoạch tăng chi tiêu chính phủ cho những ngành chiến lược, bao gồm quốc phòng, công nghệ, an ninh mạng và năng lượng hạt nhân.

Tình hình kỹ thuật của JP225

Chỉ số JP225 đã tăng 25% trong năm nay, với tốc độ tăng trưởng gần đây ngày càng nhanh, xu hướng này chưa hoàn toàn được giải thích bởi biến động tỷ giá. Dù vậy, thị trường đang bàn luận trở lại về giao dịch carry trade, ngay cả khi vẫn tồn tại rủi ro tăng lãi suất tại Nhật. Đáng chú ý, đà tăng gần đây ở Nhật Bản thậm chí vượt qua cả Phố Wall. Các mức kháng cự mạnh tiếp theo của JP225 nằm tại 50.000 điểm và 51.000 điểm, trong đó mốc 51.000 trùng với mức mở rộng 200,0 của nhịp giảm từ đầu năm. Vùng hỗ trợ được xác định tại mức mở rộng 161,8, quanh khu vực 47.000 điểm.