🛢️Dầu WTI phục hồi hơn 2%

Giá dầu hôm nay tăng hơn 2%, đưa giá dầu West Texas Intermediate (WTI) tiến sát mức 60 USD/thùng. Đợt tăng này được cho là có liên quan đến thỏa thuận tiềm năng giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ nhằm giảm lượng dầu nhập khẩu từ Nga. Nếu kịch bản này xảy ra, dầu thô Nga sẽ gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra, qua đó tăng nhu cầu đối với dầu từ các nguồn thay thế, đặc biệt là các quốc gia OPEC và Mỹ.

Tuy nhiên, thị trường vẫn đang đối mặt với nguy cơ dư cung lớn, thể hiện qua khối lượng dầu trên các tàu chở hàng đạt mức cao nhất kể từ năm 2020. Hiện tại, ước tính có khoảng 1,3 tỷ thùng dầu thô đang được chứa trên các tàu, dù đang di chuyển hay neo đậu. Theo dự báo của JP Morgan và Goldman Sachs, thị trường dầu sẽ tiếp tục dư cung trong năm tới. JP Morgan cho rằng mức giá sàn 48 USD/thùng sẽ đóng vai trò then chốt, vì đây là mức hòa vốn dòng tiền cho hoạt động khai thác dầu hiện nay.

Chỉ báo hàng đầu cho thị trường dầu — chênh lệch crack spread (khoảng chênh giữa giá dầu thô và giá sản phẩm dầu tinh chế) — hiện ở mức thấp so với các tháng gần đây, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn lịch sử. Tuy nhiên, hợp đồng kỳ hạn 30 ngày cho thấy khả năng nhu cầu dầu tại Mỹ tăng mạnh trong ngắn hạn là khá thấp.

Lượng dầu trên biển hiện đang ở mức cao nhất kể từ năm 2020, cho thấy tình trạng dư cung dai dẳng và nghiêm trọng. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

The crack spread suggests no excessive demand rebound should be expected in the US over the next month. Source: Bloomberg Finance LP, XTB